A női és leány focicsapataink is pályára léptek az elmúlt héten és már előtte is. A Nyíregyháza Spartacus és a Várda SE csapatai is felemásan szerepeltek, akadtak szép hazai idegenbeli győzelmek, ám vereségek is becsúsztak.

NB II. Keleti csoport

Monor-Nyíregyháza 0-3 (0-0)

Nyíregyháza: Verdes - Murák-Tóth, Paranai, Kertész, Csábi, Németh (Kocsis), Urai, Balogh (Hrinkó), Lakatos (Bakó), Novák (Vig), Szerb. Vezetőedző: Benkő Balázs. Gól: Urai (62., 84.), Vig (56.)

U19. Regionális HNP, Észak-kelet

Nyíregyháza Spartacus FC-Vasas Akadémia 2-3 (1-1)

Nyíregyháza: Verdes- Bartha, M oravszki, Kocsis (Stefán), Benkő, Böszörményi, Benedek (Zsigó), László (Oláh), Tóth (Varga), Pekk Luca. Edzők: Sándor Dávid, Jeddi Béla. Gól: Kocsis (24.), Bartha (64.), illetve Rimóczi (30., 80.), Makovinyi (52.)

Eger SE-Nyíregyháza Spartacus 1-5 (0-0)

Nyíregyháza: Verdes - Virág, László (Tóth N.), Oláh, Böszörményi, Pekk Luca (Tóth P.), Kocsis, Moravszki (Csercsa), Szondi (Szilágyi), Benkő (Zsigó ), Benedek, Varga . Edzők: Sándor Dávid, Jeddi Béla. Gól: Berencsi (83.), illetve Varga (54., 74), Oláh (60.), Benedek (72.) Tóth N. (76.)

U16. Regionális HNP Észak-kelet

Ózd VSE–Várda SE 1–5 (0–1)

Várda SE: Miklovicz – Szabó, Kolozsi, Márta, Kőrösi, Gonda, Ignéczi, Fodor, Tari. Edző: Oláh Tibor. Gól: Varga-Seres (60.), illetve Gonda (43., 64., 72.) Fodor (22., 76.).

Oláh Tibor: – Az első félidőben még nem volt igazi a teljesítményünk, a második félidő már hasonlított a futballhoz, amit a gólok száma is mutat. Sajnáljuk Márta Réka sérülését, neki mielőbbi felépülést kívánunk!

Várda SE-Vasas 4-9 (1-4)

Várda SE: Miklovicz - Szabó, Kőrösi, Márta, Gonda, Fodor, Kolozsi, Muskóczki (Lakatos), Ignéczi. Edző: Oláh Tibor.

Gól: Fodor (4.), Márta (45.), Gonda (78.), illetve Filep (39., 63., 72., 80), Megyesi (3., 69.), Garay (17.)

U14. Regionális HNP Észak-kelet

DVSC-DEAC–Várda SE 9–0 (2–0, 5–0)

Várda SE: Szabó R. – Szabó L., Petró, Kerepesi, Miczu, Koós, Kovács, Bócsi, Kepics. Edző: Homokiné Bákonyi Mária. Gól: Faggyas (6., 35., 46., 59., 64.), Puskás (33., 58.), Bíró (11.), Sárosi (61.).

Eger-Nyíregyháza Spartacus 5-0 (1-0)

Nyíregyháza: Juhász - Galyas, Balázscsik, Décsi, Moldván, Czirják, Törő, Bálint, Török. Edző: Sándor Dávid. Gól: Csengeri 31., 65.), Jakab (18.), Tyukodi (29.) Kis (45.),

Nyíregyháza Spartcaus-DVSC-DEAC 0-11 (0-1)

Nyíregyháza: Balázscsik - Décsi, Moldván, Czirják, Törő, Juhász, Bálint, Török, Iski. Edző: Sándor Dávid. Gól: Fagyas (5., 30., 47., 65.), Sárosi (28., 73., 73.) Bíró 67., 70.), Gáll (48.)