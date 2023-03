Labdarúgás: Nyír-Wetland vármegyei I. osztály, 22. forduló, edzői várakozások (kezdés: 16.00, ifi: 14.00)

Szombat

Nagyecsed (8.)–Vásárosnamény (13.)

Kósa József, a Nagyecsed vezetőedzője: – Nem gondolnám, hogy könnyebb mérkőzés következik, mint az eddigiek, a Namény sokkal jobb csapat annál, mint ahol jelenleg tart, de ez igaz ránk is. Mindenesetre jó mérkőzésre, nagy küzdelemre számítok és szeretnénk itthon tartani a pontokat. Nem lesz egyszerű, de bízom a fiúk maximális hozzáállásában.

Bardi Gábor, a Vásárosnamény vezetőedzője: – Jó csapattal találkozunk, amely hazai pályán különösen veszélyes, ettől függetlenül szeretnénk pontot vagy pontokat gyűjteni a hétvégi mérkőzésen.

Tarpa (6.)–Ibrány (14.)

Bubis Iván, a Tarpa vezetőedzője: – Nem téveszt meg minket ellenfelünk tabellán elfoglalt helyezése. Ugyanolyan felfogással készülünk a hétvégére, mint ahogy azt tettük eddig tavasszal. Hazai pályán szeretnénk győzelemmel megörvendeztetni szurkolóinkat.

Kató István, az Ibrány vezetőedzője: – A szezon eddigi legnehezebb mérkőzése következik, mert a Tarpa sokkal eredményesebb csapat, mint mi. Sajnos a sérültjeink nem hogy felépülnének, hanem egyre többen vannak, mindezek ellenére szeretnénk az ellenfelünket kiélezett mérkőzésre kényszeríteni.

Nyírbátor (10.)–Balkány (12.)

Erdei Zoltán, a Nyírbátor játékos-edzője: – Mindenki tudja, hogy milyen fontos mérkőzések következnek számunkra. Ahhoz, hogy minimális céljainkat elérjük, pontokat kell gyűjtenünk. Nem is lehet más célunk, mint hétvégén itthon tartani a három pontot.

Mirgai László, a Balkány vezetőedzője: – Most már el kellene kezdeni pontokat szerezni, mert nagyon fogynak a meccsek. Remélem, ezt tudják a srácok is és mindent meg fognak tenni ezért.

Kemecse (5.)–Nyírbéltek (7.)

Resán Attila, a Kemecse elnöke: – Az őszi meccsnél sokkal összeszedettebben kell pályára lépnünk, hogy a három pont itthon maradjon.

Körmös Miklós, a Nyírbéltek vezetőedzője: – Nem vagyunk jó helyzetben, mert az eltiltott játékosaink mellé csatlakoztak sérültek is, így szinte reménytelen a helyzetünk, de a remény hal meg utoljára.

Nyíregyháza II. (3.)–Nyírmeggyes (15.)

Kemény Kristóf, a Nyíregyháza II. vezetőedzője: – A hétközi, ibrányi győzelemnek akkor lesz igazi értéke, ha a szombati meccsen is sikerül három pontot szerezni.

Kovács László, a Nyírmeggyes vezetőedzője: – A múlt heti bravúros győzelem után ismét nehéz mérkőzés következik, a dobogó harmadik fokán táborozó Nyíregyházához látogatunk. Ellenfelünk teljesen kiszámíthatatlan mind összetételben, mind teljesítményben. Remélem, az előző mérkőzésen mutatott játékot folytatjuk.

Csenger (9.)–Mándok (11.)

Barcsay István, a Csenger vezetőedzője: – Nagyon szeretnénk hazai környezetben újra megérezni a győzelem ízét, amihez sok jó teljesítményre lesz szükségünk. Remélem, a fiúk is átérzik a mérkőzés súlyát!

Dancs Attila, a Mándok technikai vezetője: – Ha a múlt heti formánkat át tudjuk menteni, akkor bárkire veszélyesek lehetünk.

Vasárnap

Újfehértó (2.)–Mátészalka (4.)

Piskóti Zsolt, az Újfehértó vezetőedzője: – Az elmúlt hétvégén egy nagyon hosszú és szép sorozat szakadt meg azzal, hogy tizenkét meccs után újra gólt kapott a csapat. Egyszer minden sorozat véget ér, viszont minden meccsen a három pont megszerzése a legfontosabb. Nagyon erős csapatot fogadunk, amely – biztos vagyok benne, hogy – veszélyes ellenfél lesz, mivel minden erejével javítani szeretne. Igazi rangadóra és kiélezett, izgalmas összecsapásra számítok, amint szerintem a kilátogató nézők is jól fognak szórakozni.

Kiss Tamás, a Mátészalka vezetőedzője: – Nagyon komoly erőpróba vár ránk hétvégén, hiszen az egyik bajnokaspiránshoz látogatunk. Nagyon jól felkészített és jó erőkből álló csapat az Újfehértó, de mi most megmutathatjuk, milyen „tökös gyerekek” vagyunk! Ha jó eredményt akarunk elérni, akkor igazi csapatként kell dolgoznunk a kilencven perc alatt.