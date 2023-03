A hétvégén a Riz Levente Sport- és Rendezvényközpontban rendezik a DRK Magyar Kupa döntőt. A döntőben a Vasas és a Békéscsaba találkozik, előbbi a címvédő, és 14 alkalommal nyerte meg eddig a kupát, a csabaiak négyszer jutottak eddig a fináléba és kétszer diadalmaskodtak. A Fatum-Nyíregyháza legutóbb 2021-ben hódította el a kupát, tavaly érem nélkül maradtak a mieink, most viszont szeretnék megszerezni a harmadik helyet a Kaposvárral szemben.

Tóth Fruzsináék a negyeddöntőben kapcsolódtak be a küzdelmekbe és az Újpest ellen kettős győzelemmel jutottak tovább. A döntőbe jutásért azonban nem bírtak a Vasassal, mindkét találkozót az angyalföldiek nyerték. Vincent Lacombe együttese aranyszettben múlta felül a Szent Benedek Balatonboglár Röplabda Akadémiát, a döntőben jutás azonban nekik sem sikert, a Békéscsaba mindkétszer legyőzte őket.

– Tisztában vagyunk vele, hogy egy meccsen dől el az érem sorsa, így minden megmozdulásnak, pontnak nagy jelentősége lesz – mondta el érdeklődésünkre Tomás Varga, a Fatum-Nyíregyháza vezetőedzője.

– Ennek szellemében készülünk, a tétet szem előtt tartva, felszabadult játékot várok a lányoktól. Taktikailag felkészültünk, úgy vélem jó formában is vagyunk. Egy ilyen mérkőzésre nem kell külön motiválni a játékosokat, mindenki nagyon várja már, hogy pályára léphessen. Sok a fiatal a csapatban, arra azért oda kell figyelnünk, hogy a tapasztalatlanságuk miatt nehogy túlpörgessék magukat. Vannak azonban sok nagy csatát megélt játékosaink is, akik kezelni tudják majd ezt a pályán.

A Kaposvárral legutóbb januárban az alapszakaszban találkozott a Fatum, akkor a mieink háromjátszmás győzelmet arattak, a szakember arra figyelmeztet, hogy ebből hiba lenne kiindulni.

– Természetesen örültünk a győzelemnek, de az úgymond egy más kávéház volt. Arra azért jó volt, hogy a kaposvári vereség után megérezték, megtapasztalták a játékosok, hogy legyőzhetők a somogyiak, így megfelelő önbizalommal játszhatunk ellenük – fogalmazott Tomás Varga, aki arról is szót ejtett, hogy az idő rövidsége miatt nagyon nem tud egyik csapat sem meglepetést okozni a másiknak, a cilinderből egyik edző sem fogja előhúzni a nyulat.

– A két csapat nem sokat változott, új taktikai elemek begyakorlására, csiszolásra nem volt idő. Arra azért felkészültünk, hogy az eddigiekhez képest kombinatívabb játékkal rukkol elő a Kaposvár. Az a csapat nyerheti a mérkőzést, amely magabiztosan tudja hozni az alapjátékát, nagyobb önbizalommal játszik és képes lesz ráerőltetni akaratát a másikra, valamint „hidegebb” lesz a feje. Remélem mi leszünk azok – adott hangot reményének Tomás Varga.