Javában zajlik még a bajnokság, a Kisvárda Master Good SE vezetősége azonban a jövőre is gondolva gőzerővel dolgozik a következő szezon csapatának kialakításán. Folyamatosan tárgyal a kiszemeltekkel, valamint lejáró szerződésű játékosaikkal. A klubunk szerette volna megtartani Udvardi Laurát, a jobbszélsőn azonban nem fogadta el szerződéshosszabbítási ajánlatukat.

Laura a dunaújvárosi sportiskolában ismerkedett meg a kézilabda alapjaival, sokáig a Dunaújvárosi Kézilabda Akadémia csapatát erősítette, majd Mohácsra igazolt, onnan Szombathelyre szerződött. A vasiakkal megnyerték az NB I./B-s bajnokságot, Udvardi Laura a csapat harmadik legeredményesebb tagjaként 90 találatot jegyzett a bajnokság során.

Kisvárdára 2019-ben érkezett, itt lett stabil élvonalbeli játékos, megbízható játékával a közönség egyik kedvencévé vált. Most azonban a váltás mellett döntött.

– Négy év hosszú idő egy sportoló életében, úgy érzem új impulzusokra, új kihívásokra van szükségem, hogy pályafutásom kiteljesedjen. Nagyon szerettem, szeretek Kisvárdán játszani, mind a négy idényben remek csapat kovácsolódott össze, egymásért mindent megtettünk, megteszünk a pályán. Itt váltam NB I.-es játékossá, az első pillanattól bíztak bennem, amiért nagyon hálás vagyok. Rengeteg játékpercet kaptam, amely elősegítette a fejlődésemet, nem mondom, hogy kész játékos vagyok, de jó úton haladok. Most azonban egy olyan lehetőségem adódott, amelyet nem lehetett kihagyni.

A 28 éves játékos eddig minden sorozatot figyelembe véve közel száz mérkőzésen öltötte magára a Kisvárda mezét, számtalan felejthetetlen élménye fűződik az elmúlt időszakhoz.

– Nehéz kiemelni párat, mindenesetre emlékezetes volt az első NB I.-es meccsem, amelyet 2019. szeptember 6-án a Ferencváros ellen játszottunk, igaz, hogy kikaptunk, de az Elek Gyula Arénában lőtt két gólom örök emlék marad. Nagy élmény volt pályára lépni a Magyar Kupa négyesdöntőjében is és a Siófok elleni tavalyi végletekig kiélezett mérkőzésünk is elevenen él bennem. Különleges atmoszférája volt mindig a Debrecen elleni mérkőzéseinknek is – emlékezett Udvardi Laura.