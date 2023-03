Tizenötödik alkalommal találkozott egymással az első osztályban a Kisvárda Master Good és a Mezőkövesd csapata. A labdarúgó NB I. huszonnegyedik fordulójában idegenben lépett pályára a rétközi egylet, azzal a céllal, hogy kikerüljön abból a negatív spirálból, melynek eredményeképpen mindössze egyetlen siker mellett négyszer játszott tavasszal döntetlent és kétszer vesztesen hagyta el a játékteret, miközben a Magyar Kupától is búcsúzott. Aktuális ellenfele ellenben három győzelem és három döntetlen mellett mindössze egyszer nem szerzett pontot, bár éppen legutóbb, az Újpest otthonából távozott keserű szájízzel.

Óvatos tapogatózással kezdődött a mérkőzés, láthatóan egyik csapat sem akart kockáztatni, aztán lényegében a semmiből született meg a Kisvárda vezető gólja, miután a hazaiak kapusa, Riccardo Piscitelli hibázott, Jasmin Mesanovic pedig köszönte szépen a lehetőséget és a hálóba lőtt. A játékrész további részében úgy tűnt, hogy a szabolcsi gárda akarata érvényesül, ám a kihagyott lehetőségek ezúttal is megbosszulták magukat, a nagyszünethez közeledve egyenlített a Mezőkövesd – Andrej Lukics fejelt gólt.

A második félidő elején kissé visszább esett a színvonal, amit mi sem bizonyít jobban, minthogy egyik kapu sem forgott veszélyben. A 64. percben aztán a menteni igyekvő Matheus Leoni a labda helyett az ellenfél játékosát, Dino Beserovicot találta el, villant a sárga, majd mivel ez már neki a második volt, a piros is, ráadásul büntetőhöz jutott a vendéglátó. Cseri Tamás tizenegyesét azonban bravúrral hárította Hindrich Ottó, így maradt az 1–1, az eredmény pedig már a folytatásban sem változott, hiszen a Kisvárda az egy pont megtartásáért küzdött, a Kövesd pedig emberelőnyben hiába igyekezett, nem tudta feltörni a rétközi védelmet.

Labdarúgás: NB I., 24. forduló

Mezőkövesd Zsóry FC–Kisvárda Master Good 1–1 (1–1)

Mezőkövesd, Városi Stadion, 1582 néző, v.: Csonka (Garai, Szalai).

Mezőkövesd: Piscitelli – Beriashvili, Karnickij, Baranyai, Kállai, Lukics, Cseri (Molnár, 75.), Filip, Besirovic, Babunszki (Ephestion, 90.), Bobál. Vezetőedző: Kuttor Attila.

Kisvárda: Hindrich – Melnik, Hej, Kovacic, Leoni, Karabeljov, Ötvös (Széles, 86.), Navrátil (Ilievszki, 60.), Makowski (Lucas, 86.), Camaj (Alic, 72.), Mesanovic. Vezetőedző: Török László.

Gól: Mesanovic (8.), illetve Lukics (43.). Kiállítva: Leoni (64.).

Percek, események

8. perc: Hatalmas védelmi hiba után megszerezte a vezetést a Kisvárda. Riccardo Piscitelli adta ki a labdát Ilia Beriasvilinek, aki visszapasszolt hozzá, Jasmin Mesanovic azonban letámadta a kapust, elvette, és belőtte a labdát, 0–1.

43. perc: Több elszalasztott lehetőség után egy rosszul sikerült felszabadítás végén Cseri Tamás tette kapura a labdát, de nem pontosan, viszont Dino Besirovic begyűjtötte azt, középre ívelt, ott pedig fejjel Andrej Lukics befejezte az akciót, 1–1.

64. perc: Tizenegyes! Dino Besirovicot rúgta fel Matheus Leoni, aki megpróbált elrúgni egy felívelt labdát, ráadásul ezért a mozdulatért megkapta a második sárgáját, így kiállította a játékvezető.

66. perc: A büntetőt Cseri Tamás a bal alsó felé rúgta, Hindrich Ottó azonban jó irányba vetődött és kivédte azt.

Mesterszemmel

Kuttor Attila: – A mérkőzés előtt nem híreszteltük, de rengeteg problémával küzdöttünk, sok betegünk és sérültünk volt, a padon is ültek betegen. Sajnos egy hiba után korán hátrányba kerültünk, ezt követően az egyenlítés kiharcolása volt a cél, ami sikerült is. A mérkőzés összképét tekintve nagy lehetőségünk volt megnyerni a találkozót, éppen ezért van is egy kis hiányérzetem.

Török László: – Úgy érkeztünk a tavaszi szezont kiválóan kezdő Mezőkövesd otthonába, hogy legyen hittünk és higgyünk abban, hogy ki tudunk kerülni abból a negatív spirálból, amelyben hetek óta benne vagyunk. Nagyon jól indult számunkra a mérkőzés, hiszen már a nyolcadik percben megszereztük a vezetést, ám a félidő derekán már úgy tűnt, mintha ez az előny inkább minket nyomasztott volna. Többször is kulcsszituációkban adtuk el a labdát, az ellenfelünk pedig veszélyes ellentámadásokat vezetett ezekből. Sajnos nem sokkal később ki is egyenlített. A második játékrészt lényegében ugyanúgy kezdtük, ahogyan az elsőt abbahagytuk, teret engedtünk az ellenfelünknek, majd jött a kiállítás és a tizenegyes, szerencsére a büntetőt megfogta Hindrich Ottó. Az átszervezést követően sokkal stabilabbá vált a játékunk, így összességében úgy kell értékelnünk ezt a találkozót, hogy egy nagyon fontos pontot szereztünk a Kövesd otthonában.