Mindössze két pont a lemaradása az Újfehértónak a listavezető Kállósemjén mögött a vármegyei labdarúgó-bajnokság első osztályában, ám utóbbi egy mérkőzéssel kevesebbet játszott, így érthető módon mindkét csapaton nagy a nyomás, amennyiben nem szeretnék, hogy a Mátészalka, a Nyíregyháza II., a Kemecse és a Nyírbéltek alkotta kvartett a sarkukra taposson.

Jó formát mutat a Nyírmeggyes

Ezúttal kissé megfordítva a sort, elsőként a vasárnapi mérkőzéssel kezdjük a bajnokság huszadik fordulójának felvezetését, amelyen az Újfehértó az utolsó helyezett Nyírmeggyest látja vendégül átmeneti otthonában, Tégláson, ám nagy felelőtlenség lenne leírni Kovács László gárdáját, amely két győzelemmel és egy döntetlennel, remek formában kezdte a tavaszt.

Szombaton a Kállósemjén a mindenkire veszélyes, bizonyítani akaró fiatalokkal teletűzdelt Tarpa vendége lesz, ahol észnél kell lennie, ha nem akarja feladni az első helyét. Vologyimir Ovszijenko játékos-edző tanítványai sorozatban a tizedik győzelmükre tőrnek.

A mögöttük loholók sem aprózhatják el a dolgokat, a Mátészalka azzal a Mándokkal találkozik, ahol ideiglenesen Dolhai Máté helyét a technikai vezető, Dancs Attila vette át, bízva abban, hogy ez új impulzust adhat a társaságnak. A Szpari II. győzelmi reményekkel, Örökösföldön találkozik a Vásárosnaménnyal, míg a Nyírbéltek Nyírbátorban vizitál.

Visszatérhet Kató István

Nagy az öröm Ibrányban, ahol térdműtétjét követően végre-valahára visszatérhet a kispadra Kató István vezetőedző. A csapat Csengerbe utazik, a meccsre pedig volt is ideje felkészülni, hiszen a múlt hétvégi összecsapása elmaradt, így nem lesz könnyű dolga a házigazdának. Egy mérkőzésről nem szóltunk még a Nagyecsed–Balkány találkozóról. A vendég egylet, amennyiben végre valahára belőné a helyzeteit, akkor akár még meglepetést is okozhatna.

Labdarúgás: Nyír-Wetland vármegyei I. osztály, 20. forduló, edzői várakozások (kezdés: 15, ifi: 13)

Szombat

Nyíregyháza Spartacus II. (4.)–Vásárosnamény (13.)

Kemény Kristóf, a Nyíregyháza II. vezetőedzője: – Mivel a múlt hétvégén elmaradt a meccsünk, így már eleve az feldobja a fiúkat, hogy újra bajnoki mérkőzésen léphetnek pályára. Egy sikeréhes, motivált Szpari várja a Vásárosnaményt, amely sokkal jobb csapat annál, mint amit a tabellán elfoglalt helyezése mutat. Szeretném, ha a szombati bajnokin visszaköszönne az az energikus, lendületes, bátor stílus, ami egész héten jellemezte az edzéseinket.

Bardi Gábor, a Vásárosnamény vezetőedzője: – A tabella alapján a hazaiak az esélyesebbek, de szeretnénk pontot vagy pontokat szerezni.

Csenger (8.)–Ibrány (14.)

Barcsay István, a Csenger vezetőedzője: – Nem téveszt meg bennünket a télen jól igazoló ibrányi csapat szereplése, amelynek volt ideje felkészülni erre a mérkőzésre, mivel a Nyíregyháza elleni találkozója elhalasztásra került. Ettől függetlenül szeretnénk itthon tartani a három pontot és reméljük, hogy erre hazai környezetben meg is lesz a lehetőségünk.

Kató István, az Ibrány vezetőedzője: – Bízom abban, hogy a tavaszi szezonban eredményesebbek lehetünk, mint ősszel. Nagyon fegyelmezett játékra lesz ahhoz szükség, hogy gyarapodjon a pontjaink száma. A gondjaink nem enyhültek, de reménykedem a jó folytatásban.

Nagyecsed (9.)–Balkány (11.)

Kósa József, a Nagyecsed vezetőedzője: – Hazai pályán mindent megteszünk majd azért, hogy begyűjthessük a három pontot.

Mirgai László, a Balkány vezetőedzője: – Az elmúlt hétvégén nagyon rossz volt a helyzetkihasználásunk. Amennyiben ezen nem tudunk változtatni, akkor Nagyecseden sem lesz esélyünk jó eredményt elérni. Kíváncsian várom, hogy tudunk-e javulni, mert csak akkor lehet sanszunk pontot vagy pontokat szerezni.

Tarpa (7.)–Kállósemjén (1.)

Bubis Iván, a Tarpa vezetőedzője: – Amennyiben ugyanazzal az elszántsággal lépünk pályára, mint ahogyan azt eddig tettük a tavaszi mérkőzéseinken, akkor lehet keresnivalónk a jó erőkből álló Kállósemjén ellen.

Vologyimir Ovszijenko, a Kállósmemjén játékos-edzője: – Egy ambiciózus és nagyon jól felkészült csapathoz látogatunk. Biztos vagyok benne, hogy magas iramú lesz a meccs, sok párharccal, amiből mi szeretnénk jobban kijönni. Tudjuk, hogy a Tarpa személyében egy olyan fiatal gárdáról van szó, amely kilencven percen keresztül képes magas tempót diktálni, de a mi célunk mindezek ellenére is a három pont megszerzése.

Nyírbátor (10.)–Nyírbéltek (6.)

Erdei Zoltán, a Nyírbátor játékos-edzője: – Első tavaszi meccsünket játsszuk idehaza, így nem is lehet más a célunk, mint megszerezni a három pontot. Tudom, hogy ez nem lesz egyszerű a szomszédvári rangadón, de most már mi is szeretnénk megérezni a győzelem ízét.

Körmös Miklós, a Nyírbéltek vezetőedzője: – Remélem, hogy tiszteli egymást annyira a két csapat, hogy a hétvégén egy jó iramú és sportszerű mérkőzés döntsön a három pont sorsáról.

Mátészalka (3.)–Mándok (12.)

Kiss Tamás, a Mátészalka vezetőedzője: – Biztos vagyok benne, hogy az edzőváltást követően egy rendkívül szervezett mándoki csapat érkezik hozzánk. Részünkről szeretném, ha ugyanazt a mentalitást látnám viszont, mint amit Vásárosnaményban a második félidőben és akkor biztos, hogy sikerrel vesszük ezt az akadályt is.

Dancs Attila, a Mándok technikai vezetője: – Nem a legkönnyebb meccsek jönnek, de valamikor el kell kezdeni a pontok gyűjtögetését.

Vasárnap

Újfehértó (2.)–Nyírmeggyes (15.)

Piskóti Zsolt, az Újfehértó vezetőedzője: – Remélhetőleg nem estünk ki a ritmusból a szabad hétvégénk miatt. A Nyírmeggyes remekül kezdte a tavaszt, két mérkőzést is nyert idegenben, így komolyan készülünk ellenük, hiszen a három pontot nem a tabellán elfoglalt helyezések alapján osztják ki, hanem azáltal, hogy mit teszünk ki a pályára.

Kovács László, a Nyírmeggyes vezetőedzője: – Az egyik bajnokjelölthöz látogatunk, így számunkra már a pontszerzés is nagyon szép eredmény lenne. Tudjuk, hogy nem mi vagyunk a mérkőzés esélyesei, de ennek ellenére mindent megteszünk majd azért, hogy megnehezítsük az Újfehértó dolgát.