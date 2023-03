Egy új selejtezősorozat mindig új reményeket is hoz, labdarúgó-válogatottunk esetében pedig különösen igaz, hogy bizakodva várhatjuk a 2024-es Európa-bajnokság kvalifikációját. Míg tíz évvel korábban azért kezdhettünk bele ilyen gondolatmenetbe, mert azt reméltük, hogy nemzeti tizenegyünk valamilyen kudarc után megtáltosodik, addig idén márciusban minden szurkoló megalapozott magabiztossággal tekinthet a jövőbe.

Mint ismert, válogatottunk várakozásokat felülmúló Nemzetek Ligája-szereplés után az első kalapból várhatta a következő kontinensviadal selejtezőjének sorsolását, amelyen Szerbiával, Litvániával, Montenegróval és Bulgáriával került azonos csoportba. A papírforma szerint Marco Rossi csapata, valamint Szerbia a legesélyesebb a kijutást érő első két helyre, de Montenegró és Bulgária is veszélyes ellenfél.

Utóbbi két együttes szereplését már csak is azért követhetjük megkülönböztetett figyelemmel, mert a Kisvárda Master Good két labdarúgója, Driton Camaj és Janisz Karabeljov is lehetőséget kaphat.

Driton Camaj

Fotós: Kovács Péter/NS-archív

– Nagyon fontos számomra, hogy válogatott lehetek, hiszen mindig is az volt az álmom, hogy tagja legyek a nemzeti csapatnak. Remélem, a jövőben is számít rám a szövetségi kapitány – mondta el megkeresésünkre Camaj, aki korábban négyszer ölthette magára a montenegrói válogatott mezét. – Szerbia a legfőbb esélyes a csoportgyőzelemre, de a futballban semmit nem lehet biztosra venni. Hasonló erősségű gárdák alkotják a csoportot, senkit nem lehet előre leírni, elég, ha csak Magyarország Nemzetek Ligája-szereplésére gondolunk. A magyarok ott is bizonyították, hogy mennyire erős csapatuk van.

Arra is van esély, hogy pénteken egymás ellen játsszon a két kisvárdai futballista.

– Bízom benne, hogy elhozzuk a három pontot Bulgáriából – szögezte le a 26 éves támadó. – Janisz nagyon jó srác és remek játékos, sokat beszéltünk az egymás elleni meccsről, mindenképpen mezt kell cserélnünk a találkozó után!

A pályán természetesen Karabeljov is a csapatérdeket helyezi a barátság elé.

– Dritonnal egyébként is sokat beszélgetünk, természetesen az egymás elleni meccs is szóba került – mondta el a 27 éves bolgár. – Izgalmas, hogy ellenfélként találkozhatunk a pályán, de ebben az esetben is csak az számít, hogy a saját hazánkat képviseljük.

A tízszeres válogatott középpályásra a második fordulóban is különleges mérkőzés vár, hiszen a Puskás Arénában Magyarország lesz az ellenfél.

Janisz Karabeljov

Fotós: Kovács Péter/NS-archív

– Minden játékos számára fontos, hogy játszhasson a válogatottjában. Különleges érzés az országodat képviselni, nem nagyon lehet máshoz hasonlítani. Nehéz selejtezősorozat vár ránk, hiszen erős ellenfelekkel találkozunk, ezért az esélyekről nem is mennék belet, csak a következő feladatra koncentrálok. A magyarokról elmondhatom, hogy az elmúlt években jó úton haladnak, folyamatosan fejlődik a csapatuk. Várom már azt az összecsapást is, kemény meccsre számítok – fogalmazott Janisz Karabeljov.

A kisvárdai klub további három játékosa kapott meghívót hazája válogatottjába.

A bosnyák Jasmin Mesanovic első és eddigi egyetlen mérkőzését 2011. decemberében játszotta a felnőtt nemzeti csapatban. A 31 éves csatár most Izland és Szlovákia ellen bizonyíthat az Európa-bajnoki selejtezősorozatban. Mario Ilievszkire és Hindrich Ottóra nem vár tétmérkőzés, de nemzetközi barátságos meccsen pályára léphetnek. Előbbi az U21-es északmacedón válogatott tagjaként Lettországgal, Finnországgal és Szlovákiával találkozik, utóbbi a román U21-es csapat kapusaként Portugália és Németország ellen védhet.

Labdarúgás: Európa-bajnoki selejtező

A G-csoport márciusi programja

1. forduló (03.24.)

18.00: Bulgária–Montenegró

20.45: Szerbia–Litvánia

2. forduló (03.27.)

20.45: Magyarország–Bulgária

20.45: Montenegró–Szerbia