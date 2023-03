Egy hazai magabiztos győzelem, majd egy idegenbeli ugyancsak sima fiaskót követően továbbra is nyitott a női Extraliga negyeddöntőjének a Nyíregyházát illető párharca.

Siker, majd vereség

A Fatum a sorozat harmadik mérkőzésén idehaza fogadja a Kaposvárt. Az első meccsen remekül játszott a szabolcsi csapat, átmentették formájukat a Magyar Kupa bronzmeccséről, ahol szintén a KNRC volt az ellenfél, akkor áldozat. Vasárnap viszont fordult a kocka, sok volt a hiba, a Somogy vármegyei egylet sáncmunkája pedig kimagaslott, így 1–1-s állásról folytatódik a csata, melynek tétje, hogy melyik csapat kerül mentális és számtani előnybe a szombati negyedik meccs előtt, ahol akár pont is kerülhet a viaskodás végére.

– Nyilván nincs túl sok időnk a játékosok rehabilitációjára, illetőleg arra, hogy nagyobb energiát fektessünk ebbe – vezette fel a harmadik mérkőzést megkeresésünkre a csapat centere, Lászlop Alexandra. – Azt gondolom, hogy most már nüansznyi dolgok dönthetnek, például, hogy kinek milyen napja van, vagy, hogy éppen melyik csapat a felkészültebb taktikailag és fizikálisan, hiszen a szezon végén a rájátszásban járunk, így sok múlhat a fizikai erőnléten is. Mindenki pályára tud lépni a harmadik találkozón, bár egy-két játékos kisebb megfázással küzd, ez azonban a mostani időjárás ismeretében nem egyedi eset, viszont ez nem is olyan kórság, ami túl sokat kivenne a játékosokból. A második összecsapáshoz képest elsősorban a hozzáállásunkon kell változtatni, dekoncentráltak voltunk Kaposváron, és ennek meg is lett az eredménye. Nagyon csalódott voltam azután a meccs után, egész végig azt éreztem, hogy nem volt meg közöttünk az az összhang, ami az első mérkőzés magabiztosságát adta. Bízom benne, hogy ezen tudunk változtatni és a párharc soron következő felvonását simán nyerjük majd meg.

Vissza a győzelem útjára

Tomás Varga vezetőedző sem kímélte az övéit a második meccs után, elmondása szerint az ő kezei alatt ilyen rosszul még nem játszott a csapat, éppen ezért adhat ez is okot a bizakodásra, hogy ez csupán egyszeri kisiklás volt és a továbbiakban újfent a győzelem útjára léphet a csapat.

A sorozat három nyert meccsig tart, szerdán pedig ismét a Continental Aréna lesz a helyszín.