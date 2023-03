Nagy sikert ért el a Nyíregyházi Kosársuli felnőttcsapata. Farkasinszki Gyuláné tanítványai a női amatőr NB I. Zöld-csoportjának alapszakaszában tizenkét meccset, köztük rangadókat is nyertek, ezzel a tabella második helyén végeztek és folytathatják szereplésüket a rájátszásban.

– A szezon elején nem igazán bíztunk abban, hogy részt veszünk a rájátszásban, ráadásul az első meccsen kikaptunk hazai pályán a Vasastól – emlékezett vissza az NYKS vezetőedzője. – Az Ajka idegenbeli legyőzése után elkezdtünk kicsit bizakodni, hiszen olyan csapatot vertünk meg, amelyik nem rossz meccseket játszott, például a Vasast is felülmúlta. Nem ismertük akkor még a többi csapat játékosállományát, de a harmadik helyben már reménykedtünk. A DVTK idegenbeli legyőzése után aztán már számolgattunk, akkor szembesültünk azzal, hogy ha itthon is megverjük a Diósgyőrt, az egymás elleni összevetésből mi jövünk ki jobban és a második helyen végezhetünk.

– Később az MTK-val is jó meccset játszottunk három és fél negyeden keresztül, mindenki maximálisan koncentrált, de sajnos az utolsó három percben olyan védekezési hibákat vétettünk, amiket nem lett volna szabad. Az egy meglepetésgyőzelem lett volna, így is elégedettek lehetünk, mert elértük a célunkat, vagyis bejutottunk a rájátszásba – tette hozzá a tréner.

Az edző szerint nagyon komplett csapatot irányíthat ebben az idényben. A fiatalok mellett elég rutinos játékosa is van a gárdának, megvannak az emberek a palánk alatt és mezőnyposztokon is, de a kispad is erős.

Nehéz előre megjósolni, hogy a Kosársuli mire lehet képes a folytatásban. A rájátszásban az amatőr NB I. Piros-, Fehér-, és Zöld-csoportjának első két-két helyezettje vesz rész. A csapatok már nem játszanak azokkal az együttesekkel, amelyekkel találkoztak, a többiekkel oda-visszavágó alapon mérkőznek. Az NYKS és a MAFC mellett élvonalbeli gárdák második csapatai (Csata DSE, Sportdarázs-SMAFC, PINKK, MTK-TFSE) jutottak a legjobb hat közé.

A nyíregyháziak hétvégén Pécsen kezdik a rájátszást.

A női amatőr NB I. Zöld csoportjának végeredménye

1. MTK-TFSE 16 15 1 1303-806 0.97

2. NYKS 16 12 4 1140-840 0.88

3. DVTK U23 16 11 5 1197-767 0.84

4. Ajka 16 11 5 1147-878 0.84

5. Vasas II. 16 10 6 1195-864 0.81

6. Zsíros Ak. 16 6 10 1079-1154 0.69

7. DEAC 16 5 11 874-1102 0.66

8. Kecskemét 16 2 14 826-1433 0.56

9. Szolnok 16 - 16 728-1645 0.50