A Nyír-Wetland vármegyei I. osztály 21. fordulója megmutatta, hogy a tabella alapján egy mérkőzésen sem lehet tuti esélyest megnevezni, hiszen a táblázat alsó felében álló együttesek közül több is meglepetés győzelmet aratott.

Nehéz tehát megtippelni, milyen meccsekre lehet számítani az előttünk álló héten, mindenesetre az Újfehértó és a Mátészalka összecsapása tűnik a forduló rangadójának. A fehértóiaknak azért is fontos lehet ez a találkozó, mert idáig kevesebbet játszottak, mint a most szabadnapos Kállósemjén, s amennyiben Piskóti Zsolt csapata pontot szerez, újra az élre áll.

Ha már korábban meglepő eredményekről írtunk, a Nyírmeggyes épp a Szalkát verte meg legutóbb. Hasonló bravúr lenne, ha a Nyíregyháza II. ellen is győztesen hagyná el a pályát. A „kis” Szparinak az energiáival is gazdálkodni kell, hiszen szerdán mérkőzést pótolt az Ibrány ellen. Kató István együttesére újabb nehéz feladat vár, ugyanis az egyik legjobb formában lévő gárdához utazik: a Tarpa még nem kapott ki tavasszal, négy meccset nagyon magabiztosan nyert meg, míg az éllovas Kállósemjénnel ikszelt.

Ki-ki mérkőzésnek ígérkezik a kemecsei is, noha a vendégek várhatóan foghíjasan állnak ki. Nekik az adhat erőt, hogy az őszi „odavágón” kettő nulláról álltak fel és nyertek 3–2-re.

Múlt heti bravúrja után idegenben folytatná a zárkózást a Mándok és a Vásárosnamény, valamint edzője szerint sürgős pontszerzésbe kell kezdenie a Balkánynak is, igaz, az említett csapatok ellenfele is hasonló szándékkal és a javítás reményében lép pályára.