Nem vehetik félvállról a dobogóra vágyó csapatok a vármegyei első osztályú labdarúgó-bajnokság tizennyolcadik fordulóját. Már csak azért sem, mivel az előző játékkör végén az Újfehértó és a Kállósemjén kettőse mögött kinyílt az olló, a harmadik Nyírbéltek lemaradása a Semjén mögött immáron öt pont.

Szombati nagyüzem

Hat meccset játszanak szombaton, melyek közül elsőként a Nyírmeggyes–Vásárosnamény alsóházi derbiről szólunk, már csak azért is, mivel a házigazda a múlt héten végre-valahára megszerezte szezonbeli első sikerét, ezen felbuzdulva pedig rögtön szeretné a zsákban tudni a másodikat is. Persze tisztában van ezzel a Vásárosnamény, ez pedig garancia lehet egy jó mérkőzésre.

Az Ibrány – azt követően, hogy kikapott a Nyírmeggyestől – Mátészalkán vigasztalódna, de mivel Kiss Tamás alakulata is vereséggel a háta mögött készül, így egyik fél számára sem lesz könnyű a találkozó, ráadásul a Szalkának még megvan az esélye arra is, hogy merész álmokat szőjön a dobogóról, ám ehhez létfontosságú a három pont megszerzése.

A Nyíregyháza Spartacus II. legutóbb fontos rangadón maradt alul, ezzel lecsúszva a harmadik helyről. Természetesen a Balkány ellenében bízik abban, hogy javíthat, ezzel ragadva az élmezőnyre.

Ha már ennyiszer szóba került a Kállósemjén, az idény egyik meglepetéscsapata Csengerben folytatná menetelését, még akkor is, ha tisztában van azzal, hogy onnan nem túl könnyű elhozni a pontokat.

Nyírcsaholyban hangzik majd el a Nagyecsed–Nyírbéltek összecsapás kezdő sípszója, ahol az újonc gárda a favorit, amely szeretne is nyerni, mivel ha a szempontjukból minden negatívan alakul, akkor akár a tabella hatodik helyére is visszacsúszhatnak.

Két hasonlók képességű egylet fut össze Kemecsén, ahová a Tarpa érkezik. Előbbi remekelt ősszel, ellenben tavasszal egyelőre nem találja a góllövő cipőjét, míg a lendületes futballt játszó beregi sor a múlt héten pihent, így a játékosai erőnlétével nem lehet problémája.

Újfehértón a világ szeme

Vasárnapra mindössze egyetlen meccs jutott, az éllovas Újfehértó Tégláson fogadja a Mándokot. Piskóti Zsolt gárdája október 2-a óta veretlen, ennek ellenére, ahogyan szokták volt mondani, mindig van hová fejlődni.

Labdarúgás: Nyír-Wetland vármegyei I. osztály, 18. forduló, edzői várakozások (kezdés: 14.00, ifi: 12.00)

Szombat

Nyírmeggyes (15.)–Vásárosnamény (13.)

Kovács László, a Nyírmeggyes vezetőedzője: – Szeretnénk hazai pályán is diadalmaskodni és tovább gyarapítani a pontjaink számát. Ehhez az előző mérkőzésen tapasztalt hozzáállásra lesz szükség. Nem lesz könnyű dolgunk, hiszen a Namény is pontokért érkezik hozzánk, így egy jó iramú mérkőzésre számítok.

Bardi Gábor, a Vásárosnamény vezetőedzője: – Szeretnénk elhozni a három pontot Nyírmeggyesről.

Mátészalka (6.)–Ibrány (14.)

Kiss Tamás, a Mátészalka vezetőedzője: – A jelentősen megerősödött Ibrányt fogadjuk, de részünkről semmilyen külső körülmény, kifogás nem elfogadható, kizárólag a maximális hozzáállás, az akarat vezethet eredményre.

Kiss Péter, az Ibrány megbízott játékos-edzője: – Nem téveszt meg minket a Mátészalka tavaszi szereplése, hiszen ismerjük Kiss Tamást, így biztosak vagyunk abban, hogy mindent megtesz majd annak érdekében, hogy a helyes útra kerüljenek. A mi tavaszi szereplésünk eleddig felemásra sikeredett, de ha az első fordulóban mutatott akarat fog minket jellemezni, akkor lehet esélyünk a három pont megszerzésére.

Nyíregyháza Spartacus II. (4.)–Balkány (11.)

Kemény Kristóf, a Nyíregyháza Spartacus II. vezetőedzője: – A felnőttfutballban mindennek következménye van. Több játékosunk utánpótláskorú, még nem tapasztalta meg, milyen az, amikor egy meccsnek, egy eredménynek vannak utózöngéi. Várom, hogyan reagálnak a hét történéseire és bízom benne, hogy már szombaton látjuk a jeleit annak, hogy felfogták: ha merészebb álmaik és komolyabb terveik vannak, akkor folyamatosan a maximumra kell törekedni. Nekik minden nap és minden hétvégén bizonyítaniuk kell, hogy helyük van a Szpariban.

Mirgai László, a Balkány vezetőedzője: – Újra egy élcsapattal játszunk, remélem, hogy a srácok végre elhitték azt, hogy bárki ellen képesek lehetnek jó eredményt elérni, pláne, ha a pályán megvan a megfelelő futómennyiség és a taktikai fegyelem. Nincs rajtunk nyomás, hiszen két győzelemmel indítottunk, ami önbizalmat ad. Mindent megpróbálunk, hogy egy szoros mérkőzést játsszunk és meglátjuk, hogy ez mire lesz elég.

Csenger (8.)–Kállósemjén (2.)

Barcsay István, a Csenger vezetőedzője: – Tisztában vagyunk a vendégcsapat erejével, így egyértelműen ők a mérkőzés esélyesei. Ettől függetlenül persze nem szeretnénk feltartott kézzel pályára lépni. Reméljük, hogy sikerül egy tisztességes eredményt elérnünk.

Vologyimir Ovszijenko, a Kállósemjén játékos-edzője: – Nehéz mérkőzésre számítok, már csak azért is, mivel itthon is meggyűlt a bajunk a csengeri csapattal. Mindent meg fogunk tenni a győzelemért, ez nálunk nem is kérdés.

Nagyecsed (10.)–Nyírbéltek (3.)

Kósa József, a Nagyecsed vezetőedzője: – Dobogóért küzdő csapatot fogadunk, amely újonc létére remekül szerepel. Mivel az új stadionunkban játszunk, ezért érthető módon szeretnénk győztesen elhagyni a pályát.

Körmös Miklós, a Nyírbéltek vezetőedzője: – Nem lesz egyszerű dolgunk a hétvégén. A Nagyecsed sokkal jobb csapat annál, mint amit a tabellán elfoglalt helye mutat, de ennek ellenére persze szeretnénk pontokkal hazatérni Nyírbéltekre.

Tarpa (7.)–Kemecse (5.)

Bubis Iván, a Tarpa vezetőedzője: – Múlt héten pihentünk, úgy hogy már nagyon várják a fiúk a mérkőzést. Jó csapatot fogadunk, de hiszek a fiataljainkban, bízom benne, hogy eredményesek lehetünk a hétvégén.

Resán Attila, a Kemecse vezetőedzője: – Amennyiben megtaláljuk a góllövő cipőnket, akkor van esélyünk a győzelemre.

Vasárnap

Újfehértó (1.)–Mándok (12.)

Piskóti Zsolt, az Újfehértó vezetőedzője: – Az eddigi két tavaszi fordulóban eredményes volt a csapat, de szeretném, hogy ez az eredményesség kilencven percnyi jó játékkal és maximális koncentrációval párosuljon. Továbbra is hangsúlyozom, hogy minden ellenfelet tisztelünk és senkit sem veszünk félvállról, így egyértelmű, hogy egész héten keményen készültünk a Mándok ellen.

Dolhai Máté, a Mándok vezetőedzője: – A tabella éllovasához, az Újfehértóhoz látogatunk. Az első helyezett ellen mindig nagyobb kihívás játszani, mondhatni nincs szükség extra motivációra, hiszen mindenki őket akarja megverni. Az elmúlt fordulóban már egységesebben mozogtunk, ezt próbáljuk tovább csiszolni. Remélem, hogy a problémákkal küzdő játékosaink helyre jönnek, mert nagy szükség van rájuk. Csak velük bízhatunk abban, hogy meglepetést tudunk okozni.