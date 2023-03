A harmadik helyen álló Pécs és a kiesés elől menekülő Nyíregyháza is javításra készült vasárnap. A pályaválasztó Spartacus játékfelfogása sokat változott a legutóbbi, ajkai vereség óta, hiszen már az ellenfél térfelén igyekezett labdát szerezni és azokból gyors támadásokat vezetni. Hiába azonban az akarat, a vendégek a 10. percben Gera Zalán révén kihasználták az első lehetőségüket. A továbbiakban is a Szpari kezdeményezett, a 25. percben Novák Csanád ki is egyenlített, miután közelről a kapuba lőtte Kiss Ákos passzát (1–1). A gólpasszt adó fiatal védő egyébként jól mozgott, jobb oldalt többször meglódult és veszélyt teremtett.

A Szparinál így sem lehetett felhőtlen az öröm a szünetben, hiszen Deutsch Bence súlyosnak tűnő térdsérülést szenvedett. Visinka Edének sokadszor kellett kényszerű cserét meghúznia, a játékoskeret megfogyatkozását jól mutatja, hogy az éppen visszatért Jánvári Gábor beállásával nem maradt védő a kispadon.

A második játékrészben nem volt benne a pécsi gól, ám Gera tizenegyest harcolt ki, amit Kesztyűs Barna higgadtan értékesített (1–2). Az utolsó tíz percben a hazaiak mindent egy lapra feltéve támadtak. A hajrában volt bravúros védése Varasdi Dánielnek, majd a ráadásban Sigér Ákos közeli lövése a lécről pattant vissza. A Spartacus minden próbálkozása ellenére képtelen volt egyenlíteni, így sorozatban harmadszor is kikapott, míg a PMFC megszerezte idei második győzelmét.

A nyíregyháziak továbbra is a 16. helyen tanyáznak, már három ponttal lemaradnak az őket közvetlenül megelőző Mosonmagyaróvártól, míg a Szentlőrincieknél csak több győzelmük miatt állnak jobban.

Labdarúgás: NB II., 26. forduló

Nyíregyháza Spartacus–Pécsi MFC 1–2 (1–1)

Balmazújváros, v.: Hanyecz (Punyi, Tőkés).

Nyíregyháza: Hrabina – Kiss Á., Gál Sz., Deutsch (Jánvári, 35.), Nagy B. – Farkas B. (Pataki B., 75.), Sigér Á. – Kovácsréti (Gresó, 61.), Pantovics (Ramos, 75.), Szerető (Adamcsek, 61.) – Novák Cs. Vezetőedző: Visinka Ede.

PMFC: Varasdi – Major S. (Svedjuk, 77.), Krausz, Katona L., Majnovics – Szeles, Kesztyűs – Kocsis, Kártik (Rácz L., 77.), Gera Z. – Tóth-Gábor. Vezetőedző: Weitner Ádám.

Gól: Novák Cs. (25.), illetve Gera Z. (10.), Kesztyűs (65. – 11-esből).

PERCRŐL PERCRE

10. perc: meghiúsult szerelési kísérletek után Kocsis az alapvonal közelében tört be, passzát Gera jobbal, 5 méterről a kapu bal oldalába lőtte. 0–1

25. perc: Kiss egyedül vezethette a labdát jobb oldalon, lapos passzára jó ütemben érkezett Novák, aki hat méterről lőtt jobbal. Varasdi hozzáért a labdához, de hárítani nem tudott. 1–1

65. perc: Gál a 16-oson belül buktatta Gerát. A 11-est Kesztyűs ballal a kapu jobb oldalába lőtte. 1–2

További eredmények: Kozármisleny–MTK 0–3 (0–2), Csákvár–Kazincbarcika 1–3 (0–2), ETO FC Győr–Ajka 0–1 (0–1), Haladás–Tiszakécske 3–1 (1–0), Siófok–Soroksár 2–2 (1–2), Budafok–Dorog 1–0 (1–0), Mosonmagyaróvár–Szentlőrinc 1–1 (1–0), Békéscsaba–Szeged 1–1 (1–0), DVTK–Gyirmót (hétfőn).

A bajnokság állása

1. MTK Budapest 26 17 5 4 72–35 56

2. Diósgyőri VTK 25 18 1 6 50–22 55

3. Pécsi MFC 26 12 11 3 29–20 47

4. Gyirmót FC Győr 25 12 6 7 41–28 42

5. FC Ajka 26 12 6 8 37–30 42

6. Szeged-Csanád Grosics Akadémia 26 11 7 8 32–28 40

7. Szombathelyi Haladás 26 11 6 9 37–38 39

8. ETO FC Győr 26 9 8 9 28–25 35

9. Soroksár SC 26 8 11 7 40–41 35

10. Budafoki MTE 26 9 7 10 30–34 34

11. Kazincbarcika 26 9 6 11 33–44 33

12. BFC Siófok 26 8 8 10 28–39 32

13. FC Csákvár 26 7 11 8 30–31 32

14. Tiszakécske 26 8 7 11 27–35 31

15. Mosonmagyaróvár 26 8 6 12 26–34 30

16. Nyíregyháza Spartacus 26 7 6 13 33–39 27

17. Szentlőrinc SE 26 6 9 11 32–39 27

18. Békéscsaba 1912 Előre 26 6 8 12 34–41 26

19. Dorogi FC 26 5 7 14 24–40 22

20. Kozármisleny 26 5 6 15 29–49 21