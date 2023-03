A tabellára nézve megállapítható, hogy a Nyíregyháza Spartacusra nagyon nehéz mérkőzés vár, a csapat helyzete miatt azonban csak olyan hozzáállással léphetnek pályára a Szpari labdarúgói, hogy győzniük kell.

Mint ismert, a mieink jó tavaszi kezdés után két döntetlent játszottak, majd kétszer kikaptak. A legutóbbi mérkőzés volt igazán elkeserítő, hiszen a piros-kékek Ajkán rossz játékkal maradtak alul 4–1-re.

A vasárnapi ellenfél Pécs sem brillírozik idén, ugyanúgy öt pontot gyűjtött, mint a Nyíregyháza, ám remek őszi szereplése miatt továbbra is harmadik helyen áll.

– Sok a sérültünk, az elmúlt meccsen is kényszerű cseréket kellett meghúznunk – mondta el Visinka Ede vezetőedző. – Fejér Béla bokája sérült, Gengeliczki Gergő beteg volt, a napokban kezdett edzeni, Jánvári Gábor is most tért vissza, illetve a korábbi sérültek közül egy-két játékos már bevethető lesz talán. Akiket csatába küldök, tőlük azt várom, hogy „meghaljon” a pályán, mert itthon kell tartani a három pontot.

A két együttes szeptemberben találkozott egymással, akkor 0–0-t játszottak Pécsen.

– A Pécs jó csapat, nem véletlenül harmadik a tabellán – szögezte le a tréner. – Kiélezett mérkőzésre számítok. Azért sem lesz könnyű dolgunk, mert feledtetni szeretnénk a csúnya, ajkai vereséget. Talán nem volt ekkora különbség a két csapat között, főleg egy nulla után voltak lehetőségeink, hogy egyenlítsünk és máshogy alakítsuk a meccset. Persze így is rosszul nézett ki a mérkőzés, szeretnénk kiköszörülni. A csapat várja a vasárnapot, mindent meg fogunk tenni, hogy nyerjünk.

A mérkőzés pályaválasztója a Spartacus, vagyis a korábbiakhoz hasonlóan Balmazújváros ad otthont a találkozónak.

Labdarúgás: NB II., 26. forduló

Vasárnap, 14.: Nyíregyháza Spartacus–Pécs (Balmazújvárosban)

További mérkőzések: Kozármisleny–MTK, Csákvár–Kazincbarcika, ETO FC Győr–Ajka, Haladás–Tiszakécske, Siófok–Soroksár, Budafok–Dorog, Mosonmagyaróvár–Szentlőrinc, Békéscsaba–Szeged, DVTK–Gyirmót.

A bajnokság állása

1. DVTK 25 18 1 6 50-22 55

2. MTK 25 16 5 4 69-35 53

3. PMFC 25 11 11 3 27-19 44

4. Gyirmót 25 12 6 7 41-28 42

5. Ajak 25 11 6 8 36-30 39

6. Szeged 25 11 6 8 31-27 39

7. Haladás 25 10 6 9 34-37 36

8. ETO FC Győr 25 9 8 8 28-24 35

9. Soroksár 25 8 10 7 38-39 34

10. Csákvár 25 7 11 7 29-28 32

11. Budafok 25 8 7 10 29-34 31

12. Tiszakécske 25 8 7 10 26-32 31

13. Siófok 25 8 7 10 26-37 31

14. Kazincbarcika 25 8 6 11 30-43 30

15. Mosonmagyaróvár 25 8 5 12 25-33 29

16. Nyíregyháza 25 7 6 12 32-37 27

17. Szentlőrinc 25 6 8 11 31-38 26

18. Békéscsaba 25 6 7 12 33-40 25

19. Dorog 25 5 7 13 24-39 22

20. Kozármisleny 25 5 6 14 29-46 21