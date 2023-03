Nem sok pihenő jutott az élvonalbeli Kisvárda Master Good SE csapatának, hiszen a szombatra kiírt Siófok ellen találkozójukat a Balaton-partiak kérésére kedden játsszák le a felek.

Az előző idényt hatodikként zárta az SKC az edzőváltás után – Danyi Gábor helyét a szlovén Uros Bregar vette át, és vezetésével a Balaton-partiak elérték az Európa-liga-induláshoz szükséges hatodik helyet. A szabolcsiak ellenfelétől kulcsjátékosok mentek el a nyáron, mások mellett Katarina Jezic és Simone Böhme is távozott, de érkeztek erősítések is szép számmal: a mostani évadban Siófokon játszik többek között a kétszeres BL-győztes kapus, Marina Rajcsics, a Podravka Koprivnicától igazolt Dejana Milosavljevics, a háromszoros utánpótlás Európa-bajnok Kajdon Blanka, de Toulonból is jött két francia, Hawa N’Diaye és Dounia Abdurahim. Az így jelentősen átalakult csapat felemásan szerepel eddig a bajnokságban, viszont az Európa Ligában a dán Herning Ikast ellen a negyeddöntőre készülhet.

– Az idő rövidsége miatt, a múlt héten az Érd elleni készülés közben, már a Siófok is képbe került. A vasárnapot regenerálással töltötték a lányok, hétfőn pedig a taktikai dolgokat beszéltük át – fogalmazott a mérkőzéssel kapcsolatban Bányász-Szabó Valéria, a Kisvárda Master Good SE vezetőedzője. –A Siófok kapuját egy nagyon rutinos válogatott kapus védi, erre mentálisan készülnünk kell, valamint dinamikus, erős támadójátékot játszanak – jellemezte ellenfelüket a vezetőedző. – Siófokon nehéz nyerni, de ha fent tudjuk tartani az utóbbi meccseken mutatott feszes védekezésünket és jó százalékkal használjuk ki helyzeteinket, akkor lehet keresnivalónk – zárta Bányász-Szabó Valéria.