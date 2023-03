Kibérelték a dobogót a Nyíregyházi Sportcentrum súlylökői hétvégén Budapesten, a BOK Csarnokban megrendezett Fedettpályás U20 és U18 Atlétikai Magyar Bajnokságon. Csikos Patrik 15.48-cal, új egyéni csúccsal lett bajnok, Rentkó Máté pedig 14.40-nel a dobogó második fokára állhatott fel a súlylökők U20-as korosztályában.

– Elégedett vagyok az eredményemmel, főleg úgy, hogy két hete edzés közben megsérült a hátam. Még a múlt héten is gyógytornára jártam. Igazából hárman voltunk esélyesek az aranyéremre. Ez a verseny most fejben dőlt el, amit az edzőmmel, Kerekes Lászlóval terveztünk, sikerült. Annak is örülök, hogy Mátéval együtt állhattunk fel a dobogóra. Innentől kezdve határ a csillagos ég – nyilatkozta a bajnok súlylökő. Az U20-as hármasugrásban a nyíregyházi Vincze Milán indult és a negyedik helyen végzett.

Eredmények

Hármasugrás: 4. Vincze Milán 13.56

Súlylökés (U20): 1. Csikos Patrik Ernő 15.48 (új egyéni csúcs), 2. Rentkó Máté 14.40

Női hármasugrás (U20): 8. Buzga Beatric 10.56

Súlylökés (U18): 10. Hegedüs Mátyás 12.43, 14. Rehó Milán 11.89

Női súlylökés (U18): 10. Balogh Letícia Doroti 10.88, 11. Hanász Erika 10.48