Véget ért a Hübner Nyíregyháza BS számára háromhetesre nyúlt válogatottszünet. A Cápák szombaton az Egis Körmend ellen folytatják a férfi kosárlabda NB I/A-s bajnokságot.

Az alapszakaszból ezzel együtt hat mérkőzés vár a sereghajtó nyíregyháziakra. A Szeged és a Honvéd jelenleg 3-3 győzelemmel áll jobban, így itt már nem tűnik reálisnak az előzés, de minél több pozitív élmény gyűjtésére lenne szükség az alsóházi rájátszás előtt. Ott szinte új bajnokság kezdődik, csupán egy pont lesz a mieink lemaradása az utolsó előtti csapathoz képest.

A Blue Sharks kerete sokat változott az elmúlt két hónapban, még a szünetben is érkezett új játékos: Jordan Williams helyét a maliból származó Sidiki Kone vette át. A 211 centiméter magas centernek előreláthatólag az lesz a legfőbb feladata, hogy védekezésben és lepattanózásban stabilitást adjon a csapatnak. Szombaton ő is bemutatkozhat a vasiak ellen.

– Az elmúlt három héten nagyon jó légkörben, jó hangulatban dolgoztunk – mondta el lapunknak Darko Radulovic vezetőedző. – Nagy hangsúlyt fektettünk arra, hogy minél jobban összeszokjunk és igyekeztünk a játék részleteiben is fejlődni. A legújabb játékosunk, Sidiki is beilleszkedett. Jól dolgozik, hasznos embere lesz a keretünknek.

A Körmend számára még az alapszakaszból hátralévő mérkőzések is kulcsfontosságúak, hiszen az alsóházat érő kilencedik helyet foglalja el, de könnyen odaérhet az első ötbe is akár. A tavalyi döntős együttes szezonja is nehezen áll össze, amit a jelenlegi pozíciója mellett az is mutat, hogy vezetősége nemrég két változtatást húzott meg.

A vasiak két legjobb játékosa a két amerikai kisember, Wendell Mitchell (16,2 pont) és a Siyani Chambers (15,4), őket a Szolnokról már jól ismert horvát center, Marjan Cakarun követi (9,6 pont). Az új igazolások, Justin Edwards és Eric Adams idáig nem teljesítettek igazán kiegyensúlyozottan. Ki kell emelni három magyar játékost, ugyanis Durázi Krisztofer, Ferencz Csaba és Godwin Omenaka is képes ponterős játékra.

Mindezek mellett az elmúlt hetekben a piros-feketéknek is azon kellett dolgozniuk, hogy minél jobban összeszokjanak. Ha nem sikerült, meglephetik őket a Cápák.

– Megfelelően felkészültünk a következő mérkőzésre, készen állunk arra, hogy egyenletes, jó teljesítményt nyújtsunk és versenyképesek legyünk. Nem lehet más célunk, mint a győzelem – szögezte le a nyíregyháziak mestere.

A szombat 18 órakor kezdődő találkozónak ezúttal is a Tiszavasvári úti tornacsarnok ad otthont.

Kosárlabda: a férfi NB I/A állása

1. Falco 21 18 3 1851–1559 0.929

2. Szolnoki 21 17 4 1763–1534 0.905

3. ZTE 21 14 7 1820–1693 0.833

4. Fehérvár 21 13 8 1914–1695 0.810

5. Kecskemét 21 12 9 1605–1637 0.786

6. Sopron 21 11 10 1682–1614 0.762

7. DEAC 21 11 10 1658–1650 0.762

8. Paks 21 11 10 1660–1681 0.762

9. Körmend 21 11 10 1726–1795 0.762

10. Oroszlány 21 8 13 1603–1761 0.690

11. Kaposvár 21 8 13 1726–1824 0.690

12. Szeged 20 5 15 1566–1650 0.625

13. Honvéd 21 5 16 1493–1665 0.619

14. Nyíregyháza 20 2 18 1459–1768 0.550