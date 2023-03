Vasárnap folytatódnak a küzdelmek a sportág harmadik vonalában. Mindkét gárdánknak égető szüksége van a pontokra, hiszen a Kisvárda Master Good tartalékcsapata és a Sényő-Carnifex FC egyaránt huszonhét pontot gyűjtött eddig és ezzel a tabella alsó harmadában tanyázik. Előbbi gárda az ősz utolsó két mérkőzését és a tavasz első három mérkőzését is idegenben játszotta.

Hosszú idő után vasárnap újra hazai környezetben lép pályára Gerliczki Máté együttese, amely a Hatvant fogadja. A két csapat fordított felállásban augusztus végén találkozott, akkor egy gólokban gazdag mérkőzésen, többek között Heles duplájának is köszönhetően a rétköziek szerezték meg a három pontot. A vendégek legutóbb a kiesés ellen küzdő Tiszaújvárost gyűrték le, míg a házigazdák az élcsapat Putnok otthonában szenvedtek minimális különbségű vereséget. A Kisvárdának nem is lehet más célja, mint a három pont megszerzése.

– Öt idegenbeli mérkőzés után végre ismét hazai pályán játszhatunk és győzni szeretnénk – szögezte le Gerliczki Máté, a Kisvárda II. vezetőedzője.

– Ugyan úgy készülünk, mint a többi mérkőzésre, természetesen ismerjük ellenfelünk játékát, de mi magunkra koncentrálunk, ha azokat a játékelemeket ki tudjuk vinni a pályára, amelyeket hónapok óta gyakorolunk, akkor jó eséllyel nyerhetünk – zárta a szakvezető, aki azt is elmondta, hogy néhány sérültjük mellett lesz egy öt sárga lap miatti eltiltottjuk, ez kicsit nehezíti a dolgukat, ettől függetlenül bízik a sikerben.

A Sényő-Carnifex FC az osztály meglepetés csapatához, a Körösladányhoz utazik, a békés vármegyeiek újoncként a dobogóért állnak harcban. A két alakulatot tizenegy pont és tizenegy hely választja el egymástól a tabellán, ennek alapján a hazaiak a mérkőzés esélyesei. A tavaszt azonban remekül kezdte a Fiumei Viktor, Imrő László irányította Sényő, a megszerezhető tizenkét pontból tízet megszereztek, úgy hogy mindkét idegenbeli mérkőzésüket megnyerték. Vendéglátóik viszont még nyeretlenek idén, két vereségük mellett kétszer végeztek döntetlenre. Honlapjuk tanúsága szerint viszont ismét számíthatnak két eltiltott játékosukra, a házi gólkirály Czirok Józsefre és Ruzsa Zoltánra. A sényői csapatban nincs eltiltott és sérült, így mindenki hadra fogható.

– Ellenfelünk eddigi szereplése, annak ellenére, hogy tavasszal egy kicsit beragadtak, tiszteletre méltó. Nem sok újonc csapat mondhatja el magáról, hogy ilyen szinten meg tud felelni a magasabb követelményeknek. Mi sem panaszkodhatunk azonban idei szereplésünkre, így bizakodunk pont, vagy pontok szerzésében a könnyűnek nem ígérkező békési túrán – mondta Imrő László, a sényői edzőpáros tagja.

Labdarúgás: NB III.

Keleti csoport, 24. forduló, vasárnap

Kisvárda II.–Hatvan, Kisvárda, Várkerti Stadion, v.: Szabó P. (Vilmányi, Kovács Z.), 11. Körösladány–Sényő-Carnifex FC, Körösladány, v.: Kovács T. (Bencze, Bán), 14.

További mérkőzések: DEAC–Tiszafüred, BVSC Zugló–DVTK II., Hajdúszoboszló–Vasas II., Eger-DVSC II., Pénzügyőr–Füzesgyarmat, Tiszaújváros–Békéscsaba II., Jászberény–Karcag, BKV Előre–Putnok (mind 14).

A bajnokság állása

1. BVSC-Zugló 23 18 5 - 56-9 59

2. Putnok 23 14 4 5 39-26 46

3. DEAC 22 12 3 7 36-20 39

4. Körösladány 23 10 8 5 37-28 38

5. Tiszafüred 22 11 4 7 40-35 37

6. Hajdúszoboszló 22 10 6 6 35-25 36

7. DVSC II. 21 11 2 8 44-35 35

8. Karcag 23 10 5 8 28-28 35

9. BKV Előre 22 10 3 9 30-28 33

10. Pénzügyőr 23 9 5 9 32-32 32

11. Füzesgyarmat 23 8 8 7 30-32 32

12. Hatvan 23 10 2 11 36-43 32

13. Vasas II. 23 8 4 11 49-42 28

14. DVTK II. 23 8 4 11 30-35 28

15. Eger 23 8 3 12 28-35 27

16. Kisvárda II. 23 7 6 10 32-28 27

17. Sényő 23 7 6 10 33-44 27

18. Tiszaújváros 23 5 4 14 26-52 19

19. Jászberény 23 4 4 15 24-51 16

20. Békéscsaba II. 23 2 4 17 30-67 10