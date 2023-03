Tizenötödik alkalommal találkozik egymással az első osztályban a Kisvárda Master Good és a Mezőkövesd csapata. A labdarúgó NB I. huszonnegyedik fordulójában idegenben lép pályára a rétközi egylet, azzal a céllal, hogy kikerüljön abból a negatív spirálból, melynek eredményeképpen mindössze egyetlen siker mellett négyszer játszott döntetlent és kétszer vesztesen hagyta el a játékteret, miközben a Magyar Kupától is búcsúzott. Aktuális ellenfele ellenben három győzelem és három döntetlen mellett mindössze egyszer nem szerzett pontot, bár éppen legutóbb, az Újpest otthonából távozott keserű szájízzel.

Hisznek magukban

– Hinnünk kell és hiszünk is abban, hogy vissza tudunk térni az eredményesség útjára – kezdte lapunk megkeresésére a mérkőzés felvezetését Török László, a Kisvárda vezetőedzője. – Most olyan helyzetben vagyunk, amivel lehet és kell is mit kezdeni. Úgy gondoljuk, hogy a héten remek munkát végzetünk, megfelelően felkészültünk a Mezőkövesd játékából, bár nyilván a két csapat már nagyon jól ismeri egymást, hiszen ebben a szezonban már harmadjára találkozunk. Ez a mérkőzés persze egy kissé más lesz, tudván, hogy ellenfelünk a télen, célirányosan, hiányposztokra igazolt. A legfontosabb, hogy a ránk jellemző eredményes stílust minél hamarabb újra láthassuk a pályán. Belekerültünk egy negatív spirálba, azért küzdünk, hogy ebből mihamarabb kikeveredjünk. Erre azonban csak akkor lehet esélyünk, ha nyerünk, és egy stáb sohasem arra készíti fel a csapatát, hogy ne kapjon ki, hanem, hogy győzzön. Mivel profik vagyunk, így minden egyes mérkőzésnek úgy vágunk neki, hogy nyerni szeretnénk, hiszen az adott helyzetben életbe vágóan fontos lenne a három pont megszerzése. Lesz változás a kezdőben, de a tényleges keretről majd csak a mérkőzést megelőzően döntünk.

Fontos lenne a három pont

Az elmúlt hetek eredményei nyomán közvetlen riválisokká váltak a felek, hiszen a Kisvárda jelenleg a hatodik, de szeretne minél hamarabb visszazárkózni az élmezőnyhöz – erre egy győzelemmel, akár meg is lehet az esélye –, míg a Borsod vármegyei klub éppen arra áhítozik, hogy a tabella alsó traktusából a felsőbe lépjen át.

Labdarúgás: NB I.

24. forduló, szombat: Mezőkövesd Zsóry FC–Kisvárda Master Good, Mezőkövesd, 14.05

További mérkőzések: DVSC–Kecskeméti TE, (15.45), Mol Fehérvár FC–Budapest Honvéd, (19.45).

Vasárnap: Vasas FC–Paksi FC, (13.30), Puskás Akadémia FC–Újpest FC, (15.30), ZTE FC–Ferencvárosi TC, (20.15).