A vezetőedző a hátrány ellenére sem esett kétségbe, minden gesztusán látszott, hogy képesnek tartja csapatát a fordításra. Az időkérések alkalmával is határozott nyugalmat árasztva biztatta lányait.

– Végig hittem a győzelemben, inkább az első két szettben mutatott játékunk lepett meg, mert nem ezt mutatták a lányok edzéseken. Bíztam benne, hogy lesz egy labdamenet, amelyen megfordul a mérkőzés és a lányok is elhiszik, hogy övék lehet a bronzérem. Valóban fordulópontot hozott Heni beállása, ő a rutinjával nyugalmat vitt a pályára. Ettől függetlenül ez egy igazi csapatmunka volt, megbeszéltük, hogy minden negatívumot kizárunk és csak a pozitív dolgokra koncentrálunk. Nem foglalkoztunk a hibákkal, arra koncentráltunk, hogy utána jól oldjuk meg a következő szituációt és pontot szerezzünk belőle. Mindig mondom a játékosoknak, hogy az ellenfelünk is a legjobbra törekszik, ők is meg akarják nyerni a mérkőzést, ez természetes. Nekik is sikerülnek a támadásaik, úgy kell dolgoznunk, hogy nekünk több sikerüljön. Ügyesebbnek, okosabbnak és bátrabbnak kell lennünk náluk.

–Nagyon büszke vagyok a lányokra és remélem, hogy nem ez volt az utolsó alkalom, hogy örömet tudtunk szerezni szurkolóinknak – zárta Tomás Varga.