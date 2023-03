Szerdán megkezdődött a női röplabda Extraliga negyeddöntője. Az egyik fél harmadik győzelméig tartó Kaposvár elleni párharc első felvonásán a Fatum-Nyíregyháza volt a pályaválasztó. Négy hónap után újra a Continental Arénában rendezték a meccset, Tomás Varga együttese pedig remek játékkal tért vissza állandó otthonába.

– Látszott a játékosokon, nagyon örültek, hogy vége a Continental Arénában léphettek pályára – értékelt a Fatum vezetőedzője a 3:0-s győzelem után. – Végre egy kis vidámságot is belevittek a játékba, emellett viszont végig koncentráltak. A kupa bronzmeccsén megtanulták, hogy vesztett helyzetből is fel lehet állni, ezt viszik magukkal tovább. Szükség volt erre, mert a második szett megnyerése után kicsit lazábbak lettünk, elment a nyitás-fogadásunk, emiatt nem tudtunk annyira hatékonyan támadni. Nagy harcot várok a folytatásban is, ez az előny még semmit nem jelent. Örülünk, hogy jól kezdtünk, de tudjuk, hogy még nagy munka vár ránk.

A mérkőzés legeredményesebb játékosa, a 22 pontos Selena Leban is elégedetten értékelt.

– Jól játszott a Kaposvár, tudtuk, hogy a vendégek győzni jönnek, hiszen revansot akartak venni a kupameccsért – mondta el a 17 éves szlovén szélső ütő. – Büszke vagyok a csapatra, mert megmutattuk a riválisunknak, „ki a főnök”. Sokat dolgoztunk az elmúlt hetekben, javítottuk azokat a hibákat, amiket elkövettünk a kupában. Élveztem a meccset és a közönség támogatását. Most már fókuszálhatunk a következő mérkőzésre, amit szintén meg akarunk nyerni.

A párharc második összecsapását vasárnap 14.30-kor rendezik Kaposváron, azt a találkozót az M4 Sport+ élőben közvetíti.