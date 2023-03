Több mint három hónap szünet után az elmúlt hétvégén folytatódtak a küzdelmek a női Extraligában, az élvonal csapatai Budapesten, a Marczibányi téri Ormai-csarnokban találkoztak, hogy szombaton és vasárnap lejátsszák a bajnokság alapszakaszának utolsó mérkőzéseit. A tömbösített játéknapokon állt ismét asztalhoz a NAC Nyíregyháza is, Dorogi János csapata három mérkőzést játszott. A mieinkre szombaton a Kiskunmajsa ellen kezdtek és szenvedtek vereséget, a csapat egyetlen győzelmét Tarsoly Zsófia aratta.

– Ezen a találkozón, a délutáni találkozót szem előtt tartva, első számú játékosunk, Laskai Írisz csak párosban játszott. Szerettük volna megnehezíteni az Európa-bajnoki bronzérmes Perger Szandrával felálló ellenfelünk dolgát, sajnos nem sikerült – mondta Dorogi János, a NAC Nyíregyháza edzője.

Szintén ezen a napon álltak asztalhoz a Nagykanizsa ellen, Laskai Írisz és Adamik Csenge győzött, de a zalaiak sikerével ért véget a találkozó.

– A Nagykanizsa két szerb játékossal a soraiban feledtette őszi gyengébb szereplését, így nem meglepetés mostani szereplésük, ezen a hétvégén a Statisztikával és a Békéssel is döntetlenre végeztek.

Vasárnap az Európa-kupa döntőjébe jutott, a magyar válogatottak egész sorát felvonultató Budaörs következett és az esélyeknek megfelelően simán győztek a Pest-megyeiek. A mieinknek csak villanásai voltak, a többszörös Európa-bajnok Póta Georgina ellen Pad Franciska, míg Dari Helga ellen Adamik Csenge nyert szettet.

A nyíregyházi csapat mellett Tölgyes Dorottya is érdekelt volt a hétvégi küzdelmekben. A nyírbátori játékos a Kecskemét csapatát erősítette és az Ajka elleni sikerből kettő győzelemmel vette ki részét. A Budaörstől a NAC Nyíregyházához hasonlóan szintén kikaptak, a hírös városiak két győzelméből egyet Dorottya szerzett.

A folytatásban a mezőny kettéválik, az első hét helyezett köztük a Kecskemét a felsőházban, nyolcadiktól tizennegyedik helyig végzett csapatok pedig az alsóházban folytatják a küzdelmeket. Utóbbiban lesz érdekelt a NAC Nyíregyháza és májusban két hétvégén további hat mérkőzés vár rájuk.

Addig sem unatkoznak azonban a lányok, hétvégén rendezik a felnőtt magyar bajnokságot, amelyen Laskai Írisz és Adamik Csenge is ütőt ragad egyéniben, párosban és vegyes párosban is. Tölgyes Dorottya apróbb sérülést szenvedett a csapatbajnokin, így indulása még kérdéses.

Női Extraliga

Kiskunmajsa-NAC Nyíregyháza 6:1

Győzött: Tarsoly Zsófia.

Nagykanizsa-NAC Nyíregyháza 6:2

Gy.: Laskai, Adamik.

Budaörs-NAC Nyíregyháza 7:0