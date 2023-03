Udvardi Laura mellett Veronika Habánková is máshol folytatja pályafutását, a szlovák válogatott játékos visszatér korábbi csapatához.

Veronika Habánková 2019 júliusában a szlovák élvonalbeli Iuventa Michalovce csapatától igazolt Kisvárdára. A 28 éves jobbátlövő gólerős játékával hamar belopta magát a közönség szívébe, első szezonját 77 találattal zárta, amivel a házi góllövőlista élén végzett.

– Haza akartam térni, Nagymihályira a második otthonomként tekintek, négy kisvárdai év után úgy éreztem, ideje váltanom. Több külföldi ajánlatot is kaptam, köztük Szlovákiából is, de a szívem haza húzott, hét évet töltöttem itt, amely nem múlt el nyomtalanul. Ezért nagyon örülök, hogy mindenben meg tudtunk egyezni a vezetőséggel – mondta Veronika a nagymihályi csapat hivatalos honlapjának.

– Szeretnék együtt élni a barátommal, de az ő munkája miatt ez eddig nem volt lehetséges. Nagyon sok barátra tettem szert a Kisvárdán töltött idő alatt, csak kellemes emlékekkel távozom majd – fogalmazott Veronika Habánková. – Nemcsak a játékban fejlődtem sokat, hanem itt tanultam meg önállóan élni, távol a szüleimtől magamról gondoskodni. Az angol mellett próbáltam megtanulni magyarul is, de ez egy nagyon nehéz nyelv.

Udvardi Laurához hasonlóan Veronika is számos mérkőzésen lépett pályára, de neki is megvannak a kedvencei.

– Szívesen emlékszem vissza az első mérkőzésemre, amelyre nagyon izgatottan készültem, hiszen a magyar bajnokság a világ egyik legszínvonalasabb pontvadászata. (Veronika Habánková 2019. augusztus 30-án a Szombathely elleni győztes mérkőzésen debütált Kisvárdán és öt góljával második legeredményesebb játékosa volt csapatának – a szerk.). Nagy élmény volt a Magyar Kupa négyesdöntőjében pályára lépni, amellyel klubtörténelmet írtunk. Máig hideg futkos a hátamon, ha a tavalyi Siófok elleni mérkőzés az eszembe jut, hiszen az én utolsó másodperces gólommal sikerült a bravúros győzelem – idézte fel legkellemesebb emlékeit Veronika.

A balkezes játékos nemcsak a pályán, hanem azon kívül is szoros kapcsolatot ápolt játékostársaival.

– Az első évben elsősorban olyan lányokkal alakítottam ki szorosabb kapcsolatot, akikkel nem voltak nyelvi problémáim, a szerb, a horvát és a szlovák légiósokkal – mondta nevetve Veronika.

– A második évben eltörött a csuklóm, így volt időm tanulni a magyart és sokkal közelebb kerültek hozzám a magyar lányok is. Ebből aztán igazi barátságok is születtek, Bouti Fruzsinával és a Dombi lányokkal még nyaralni is együtt mentünk. A kisvárdai csapattársaimnak mindig helye lesz a szívemben – zárta Veronika Habánková.