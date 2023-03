Sajnos március elején is azt kell írnunk, hogy nehezen áll össze a Hübner Nyíregyháza BS szezonja. A férfi kosárlabda NB I./A sereghajtójának kerete folyamatosan változik, a kezdetben kiválasztott öt légiósból már csak Darius Perry tagja a csapatnak. A külföldi játékosok szerződtetésében mindig van rizikó, hiszen semmi sem garantálja, hogy valaki ugyanazt a teljesítményt tudja hozni, mint előtte egy másik országban. Az újabban érkezőket tekintve viszont abban biztos lehetett a nyíregyházi klub vezetősége, hogy Rytis Pipirasszal nem vesz zsákbamacskát.

A litván kosaras az előző idényben alapembere a Cápáknak, januári visszatérése óta pedig még jobban teljesít, ő a csapat egyik legjobb játékosa.

– Tudtam, hogy itt mi vár rám, ezért nem volt nehéz döntés, hogy újra ideigazoljak – mondta el lapunknak az idényt Belgiumban kezdő Rytis Pipiras. – Voltak persze változások a csapatban, de sokakat ismerek tavalyról. Az új vezetőedző új taktikát alkalmaz, ennek elsajátítására természetesen időre volt szükség, de összességében gyorsan hozzászoktam az újdonságokhoz. Az is megkönnyítette a döntést, hogy ismerem a várost, megvannak a kedvelt helyeink, ahová eljárunk a párommal, szóval nem volt nehéz beilleszkedni.

A 202 centiméter magas erőcsatár az eddigi hét mérkőzésén átlagban 34 percet játszott, ami alatt 14.6 pontot és 5 lepattanót hozott. A pontátlaga hárommal nőtt az előző idényhez képest, de a számoktól eltekintve is látható, hogy nagyobb szerepe van, mint az első évben.

– Valóban más a szerepem, különösen támadásban hárul rám nagyobb felelősség – fejtette ki a 27 éves játékos, minek köszönhető, hogy emelkedett a pontátlaga. – Többet van nálam a labda, tőlem is több pontot várnak. Rutinos játékosnak számítok, évről évre jobban értem a játékot, egyre tapasztaltabb és ­magabiztosabb vagyok. Ami azt illeti, jelenleg én vagyok az egyik legidősebb, ami ­furcsa, mert nem érzem ­magamat annyira öregnek, de ebben a keretben valóban sok fiatal játékos van körülöttem.

Sajnos Pipiras jobb játéka ellenére is 1–6 Blue Sharks mérlege az elmúlt hét mérkőzésen.

– A legtöbb meccset rosszul kezdtük – emlékezett vissza. – Ez rányomja a bélyegét az egész mérkőzésre, az ellenfél megérzi, hogy sebezhetőek vagyunk. Volt olyan is, hogy jól kezdtünk, de aztán talán megnyugodtunk és ahogy kicsit megtört a játékunk, átvette a vezetést az ellenfél. A rotációnk is elég szűk volt több alkalommal is, ha faultgondokkal küzdöttünk, akkor óvatosabb védekezésre kellett váltanunk, de így kosarakat engedünk. Említhetem a paksi összecsapást, ami a harmadik meccsünk volt egy hét alatt és hosszú utazás után léptünk pályára. Ilyenkor – amikor a test fáradt – meg kell mutatni a jellemedet, ha azt hiszed, képtelen vagy valamit megcsinálni, akkor is muszáj odatenni magad.

A Cápáknak a következő időszakban tényleg meg kell mutatniuk, hogyan tudnak küzdeni. Az alapszakaszból hat forduló van hátra. Itt már nem tűnik reálisnak az előzés, a rájátszásban azonban szinte új bajnokság kezdődik, mert a mieink előtt álló csapatok csupán egy-egy ponttal kezdenek jobb pozícióból.

– A válogatott szünetben sokat edzettünk, igyekeztünk minél jobb erőnlétet szerezni. Nehéz napok vannak mögöttünk, de erre volt szükség, hogy jó állapotban várhassuk a bajnoki hajrát és elkerüljenek minket a sérülések. Felkészültünk az előttünk álló időszakra. Itt már létfontosságú mérkőzések jönnek, muszáj minél többet nyernünk. Senki sem szeret kikapni. Ilyenkor rossz az ember kedve, ami a következő edzéseket is befolyásolja és persze a morálnak sem tesznek jót a vereségek. Ha néhány meccset megnyernénk zsinórban, egészen más állapotba kerülnénk – tette hozzá Rytis Pipiras.

A Blue Sharks szombaton a Tiszavasvári úti csarnokban folytatja a bajnokságot a Körmend ellen.