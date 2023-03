Elképesztő izgalmak után lett a Fatum-Nyíregyháza a DRK Magyar Kupa bronzérmese, miután vesztett helyzetből felállva diadalmaskodott a Kaposvár ellenében. A Nyíregyházi Élsport Nonprofit Kft. ennek apropóján tartott kedden sajtóeseményt.

Megugrották az első lépcsőfokot

– Sikerült elérnünk az első kitűzött célt – kezdte mondandóját Dr. Mohácsi Máté ügyvezető. – Ami nem is konkrétan a bronzérem megszerzése volt, hanem inkább az, hogy visszavezessük a nyíregyházi röplabdát a jól megérdemelt helyére. Előzetesen egy-egy dobogós helyről álmodtunk mind a kupában, mind pedig a bajnokságban, ebből pedig az első lépcsőfokot most meg is ugrottuk. Aki ott volt személyesen ezen a meccsen, az egy igazi sportélménnyel gazdagodhatott. Izgalomból és körömrágásból sem volt hiány, erről tettek a lányok. A csapat gyakorlatilag a semmiből jött vissza és vált hősé 0:2-es szetthátrányból felállva, majd a döntő játékrészben újra erőre kapva, hiszen az ellenfél egy ponton már 10:7-re is vezettet. Nagyon komoly minőségi változást eszközöltünk a harmadik felvonásban, ami a szakmai stáb munkáját dicséri. Ismételve önmagam, ezzel a bronzéremmel, a tavalyi balul elsült szezon után, visszahelyeztük magunkat a térképre, így nem lehet más a célunk a bajnokságban sem, minthogy minél jobb eredményt érjünk el. Ehhez ismét a Kaposváron keresztül vezet az út. Bízom benne, hogy ez nem egy ötmeccses széria lesz, bár a legfontosabb a továbbjutás, annak a mikéntje pedig másodlagos. Mentálisan biztos, hogy most a riválisunk került gödörbe, de ez nem egy állandósult állapot, így koncentráltnak kell maradnunk – tekintett már a március 22-én hazai környezetben kezdődő párharc elé a szakember.

Drámára vettek jegyet

A sajtótájékoztatón sajnos nem tudott részt venni Tomás Varga vezetőedző, aki Szlovákiában éppen felkészülési meccseket kötött le az övéi számára, így a szakmai stábot Pampuch Csaba másodedző képviselte.

– Nem volt könnyű ez az este, de a harmadik szett elejétől a lányok úgy álltak hozzá a mérkőzéshez, hogy maximálisan, szívüket-lelküket kitették a pályára – vette át a szót Csaba. – Drámára vettünk jegyet. Nagyon büszkék vagyunk a lányokra, hiszen olyan emberségről és csapatösszhangról tettek tanúságot, aminek a segítségével lélektanilag is előnyre tehetünk szert. A fordulópont szerintem a harmadik szettben jött el, amikor Selena Leban pontot érő ütése után kitörtek belőle, s ezáltal a csapattársaiból is az érzelmek.

Magabiztosságot ad a siker

Selena Leban ezúttal is kiválóan játszott, mint ahogyan több más játékos teljesítménye is kiemelendő, ellenben a szakmai stáb döntése értelmében a kupamérkőzés legjobbja „Heni”, azaz Kovács-Francesco Genesis lett, akinek beállásával megváltozott a játék képe, a csapat új lendületet kapott, ami a támadó és a védőmunkán is meglátszott.

– Talán egy kicsit túlizgultuk a mérkőzés elejét, hiszen nagyon akartuk a győzelmet, ez viszont rányomta a bélyegét a játékunkra – tette hozzá röviden a feladó. – Mindezek ellenére felálltunk a padlóról, ez a siker pedig magabiztosságot kell, hogy adjon a továbbiakra.

A Fatum-Nyíregyháza a bajnoki folytatás előtt egy rövid szlovákiai edzőtáborban vesz részt, ahol helyi csapatok ellen vív felkészülési mérkőzéseket. Szerencsére Selena Leban hüvelykujj zúzódása már a múlté, így az ő sérülése miatt sem kell már izgulni.