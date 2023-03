A Nyíregyházi Kosársuli az alapszakasz második felében remek formában kosárlabdázik, rangadókat is nyerve ötmeccses győzelmi sorozattal a háta mögött utazott a fővárosi Zsíros Akadémiához. Az NYKS az első félidő végén remekül hajrázott, amivel tíz pontos előnybe került, majd a harmadik negyedet is jól kezdve már huszonkettővel is vezetett. A hazaiak három perccel a vége előtt hét pontra zárkóztak, ám a nyíregyháziak nem engedték közelebb ellenfelüket, így újabb győzelmet arattak.

A kosársulisoknál Karakó Dorina 15 pont mellett 5-5 lepattanót és gólpasszt, valamint 3 blokkot jegyzett (26 VAL), Mátyás Eszter 13 pont mellett 6 gólpasszt tett a közösbe, Dobó Lilla három triplát is értékesítve 20 pontig jutott, ám a mérkőzés legjobbja Arad Zsófia lett, aki 14 pontot, 15 lepattanót, 6 gólpasszt és 3 szerzett labdát, összesen 36 VAL-t ért el.

Farkasinszki Gyuláné második helyen álló együttese a következő fordulóban a listavezető MTK-TFSE-t fogadja.

Kosárlabda: női amatőr NB I., Zöld-csoport

Zsíros Akadémia–Nyíregyházi Kosársuli 66–76 (18–20, 12–20, 18–19, 18–17)

NYKS: Dobó 20/9, Mátyás 13/3, Varga 6, Arad Zs. 14, Karakó 15. Csere: Homonyik 2, Bernáth 2, Pálóczi 2, Marton, Karsai 2, Arad E. Edző: Farkasinszki Gyuláné.