Remek helyzetből várják vármegyénk csapatai a bajnoki hajrát, hiszen a Sényő-Carnifex FC a hatodik, míg a Kisvárda II. a kilencedik helyen állva lép pályára a pontvadászat harmincharmadik fordulójában.

Megkönnyíthetik a dolgukat

A Sényő ráadásul a már biztos kieső Békéscsaba II.-őt fogadja a hétvégén, ám a csapat játékosai tisztában vannak azzal, hogy nem vehetik félvállról ezt az összecsapást.

– Először is szeretnénk gratulálni a BVSC-Zuglónak a bajnoki címhez – kezdte felvezetését megkeresésünkre Imrő László a sényői edzőpáros tagja, aki Fiumei Viktorral közösen irányítja a csapat munkáját. – Egy hónap van hátra a bajnokságból, ez alatt az egy hónap alatt játszunk még hat mérkőzést, úgyhogy nyugodtan kijelenthetjük, hogy a bajnoki hajrá következik. A tabella nem lehet kiindulási alap, bár, ha jól tudom a Békéscsaba II. már matematikailag is kiesett, ettől függetlenül biztos vagyok benne, hogy ez egy nagyon nehéz mérkőzés lesz. Ellenben, ha át tudjuk menteni a Hatvan elleni találkozó első félidejében mutatott játékunkat, esetleg ezt ki is tudjuk tolni hosszabb időre, akkor megkönnyíthetjük a saját dolgunkat.

Van még hová fejlődni

A Kisvárda tartalékcsapata eközben a BKV Előre otthonába látogat.

– Az tiszta sor, hogy jó formában vagyunk, viszont sikeresnek csak akkor lehet mondani egy csapat szereplését, ha nem a győzelmek és a döntetlenek váltakoznak a szériájában, hanem csupa győzelem van a sorban – mondta el a Kisvárda II. vezetőedzője, Gerliczki Máté. – Úgyhogy ebből a jó formából is van még hová fejlődni és abszolút ez a célunk a hátralevő mérkőzéseken.

Labdarúgás: NB III., Keleti csoport, 33. forduló

Sényő-Carnifex FC–Békéscsaba II., Sényő, Sényő-Carnifex FC Sporttelep, v.: Gál (Balla, Elek), 17.

BKV Előre–Kisvárda II., Budapest, BKV Előre Stadion, v.: Büki (Bán, Molnár), 17.

További mérkőzések: DVTK II.–DVSC II. (11.), Putnok–Vasas II. (15.), Karcag–Hatvan (16.), Tiszafüred–Füzesgyarmat, Jászberény–Tiszaújváros, Körösladány–Pénzügyőr, DEAC–Eger, BVSC-Zugló–Hajdúszoboszló (17.).