Nem sikerült a csoda, a Fatum-Nyíregyháza nem tudta legyőzni vasárnap a Vasast a Folyondár utcában, így a hazaiak 3-0-ás összesítéssel jutottak a női Extraliga döntőjébe.

A Vasas az első labdamenettől kezdve uralta a felvonást, játékosai szinte hiba nélkül röplabdáztak, a játék minden elemében messze felülmúlták riválisukat, és 17 perc alatt simán szerezték meg a vezetést. A második játszma első periódusa még szorosan alakult, de a Vasas ezt követően újra ritmust váltott, remek védekezésével és blokkteljesítményével hibákba hajszolta az enerváltan játszó Nyíregyházát, és miután támadásban továbbra is jó teljesítményt nyújtott, simán duplázta meg előnyét. A harmadik felvonásban is hamar négypontos előnyt alakított ki a házigazda, de ezt követően egyrészt a nyírségiek játéka pontosabbá vált, másrészt hazai oldalon is több volt a hiba, így a különbség nem nőtt tovább, sőt Lászlop Alexandra pontot érő sáncával a Fatum kettőre megközelítette ellenfelét a játszma hajrájában. Jött azonban Bannister, ez pedig bőven elég volt ahhoz, hogy simán kivívja az újabb döntős szereplést.

– Nem értem mi történt az első két szettben, nem működött sajnos semmi. Nem volt nyitás és nyitásfogadás és így ez lett a végeredmény. Sajnálom, hogy így alakult. A harmadik szettre összeszedtük magunkat, de ott már nem tudtunk ennél többet kihozni belőle. Remélem, hogy sokat tanultunk ezen a három mérkőzésen és sikerül a bronzcsatára a megfelelő tapasztalatokat levonni – fogalmazott a mérkőzés után csalódottan Tomás Varga, a Fatum-Nyíregyháza vezetőedzője. – Az első két mérkőzésen méltó partnerei voltunk a Vasasnak, ezúttal azonban nem tudtunk felnőni a feladathoz – tette még hozzá.

– Gratulálok a Vasasnak, nagyon stabil játékot mutattak, uralták az egész mérkőzést. Nekünk az első két játszmában nem sikerült semmi, utána csak futottunk az eredmény után. A fejekben benne volt, hogy ez a harmadik mérkőzés, sajnos mentálisan nem tudtuk felvenni a versenyt a Vasassal – mondta Lászlop Alexandra, a Fatum-Nyíregyháza centere.

A másik elődöntőben a Békéscsaba 3-0-ra nyerte a Szent Benedek RA elleni párharcot, így a Nyíregyháza utóbbi együttessel küzdhet meg a bajnoki bronzéremért.