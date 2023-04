Húsvéti- és válogatottszünet után, három hét kihagyást követően hétfőn folytatódik a futsal NB I. alsóházi rájátszása. A csapatok innentől öt-öt mérkőzést játszanak, ennyi lehetőségük van, hogy elkerüljék az utolsó két, kiesést érő helyet. Az első öt mérkőzés is megmutatta, hogy egyik gárda sem mehet biztosra, váratlan eredmények alaposan megbolygatták a tabellát, így nagy esély van rá, hogy az utolsó fordulóig izgalmas marad a versenyfutás.

Vármegyénk mindkét első osztályú csapata pályára lép hétfőn: a Nyírbátori SC az Újpestet fogadja 19 órakor, azt A’Stúdió Futsal Nyíregyháza az ELTE-BEAC-hoz látogat.

– Fontos változás volt a csapatunknál, hogy immáron Pallai Gábor felel a szakmai munkáért – árulta el a nyírbátori együttest vezető Baksa Csaba. – Elvégeztünk egy kisebb alapozást, aminek az elején az erőnlétre, a végén a taktikára helyeztük a hangsúlyt, illetve felkészülési meccset is játszottunk a DEAC-cal. Nagy öröm, hogy Orosz Dániel tizenegy hónap után újra a csapattal edz és már bevethető lesz hétfőn.

A bátoriak az első öt mérkőzésükből hármat megnyertek, így jó helyzetből várhatják a folytatást. Épp az Újpest az egyetlen gárda, amelyik megelőzi őket, de a listavezető fővárosiak ellen is bátor játékkal léphetnek parkettre, hiszen az első fordulóban sem sokon múlt a pontszerzés (5–4).

– Nehéz mérkőzést várok, szervezett, jó, rutinos csapatot fogadunk. Nagyon fontos lesz, hogyan tudjuk végrehajtani az eltervezett védekezést. Mindenképpen szeretnénk eredményesek lenni, itthon tartani a három pontot, hogy a bennmaradásunk biztos legyen – tette hozzá Baksa Csaba.

A nyíregyháziak is gőzerővel készültek a bajnokság utolsó szakaszára.

– Sok edzéssel telt a szünet, felkészülési meccs is szerepelt a programban, de volt egy kis feltöltődésre is lehetőség az utolsó roham előtt – mondta el Lovas Norbert vezetőedző. – Most már várjuk a bajnoki folytatást.

Az ELTE februárban 2–0-ra vezetett a Continental Arénában, innen visszajött a Stúdió és már vezetett is 3–2-re, végül igazságosnak mondható 3–3-as eredmény született.

– Az ELTE elkapta a fonalat, a rájátszásban a legtöbb pontot szerezte idáig. Volt szerencsés meccsük is, de dolgoztak is érte keményen, ennek eredményeként vittek el egy pontot tőlünk. Egy hét alatt három meccs vár ránk, szeretnénk minél több pontot megszerezni, az első fontos lépés az ELTE elleni lenne. Most már hatványozott értéke van a megszerzett pontoknak, hiszen egyre kevesebb lehetőség marad. Jó úton vagyunk, azt látom, amit a szezon elején, voltak biztató jelek a Berettyóújfalu elleni felkészülési meccsen is. Bízom benne, hogy hétfőn győztesen hagyjuk el a pályát – tette hozzá a tréner.

Az alsóház állása

1. Újpest 5 2 2 1 18-18 15

2. Nyírbátor 5 3 - 2 17-13 12

3. ELTE-BEAC 5 3 1 1 18-10 11

4. Nyíregyháza 5 1 2 2 13-15 10

5. MFA 5 2 - 3 10-12 10

6. Rubeola 5 1 1 3 14-22 6