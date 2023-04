Hat forduló van hátra a labdarúgó NB II. jelenlegi idényéből, ennyi lehetősége maradt a Nyíregyháza Spartacusnak, hogy elkerüljön az osztályozós helyről és kiharcolja a bennmaradást. Ez azt jelenti, hogy bárki is az ellenfél, győzelmekre, de minimum pontokra van szükség, vagyis vasárnap, a Budafok vendégeként is rendkívül motiváltan kell pályára lépnie a csapatnak.

– Teljesen más ritmusban készülhetünk, mint múlt héten, hiszen akkor a hétközi forduló miatt nyolc nap alatt három mérkőzést kellett játszanunk – mondta el Fekete Tivadar sportigazgató, aki vezetőedzője is a csapatnak. – Most egész héten a Budafok elleni találkozóra koncentrálhatunk. A vasárnapi mérkőzés is létfontosságú számunkra, hiszen továbbra is pontokat kell gyűjtenünk.

A Budafok felemásan szerepelt az utóbbi időben. A Magyar Kupában menetel Mátyus János együttese, amely márciusban a Kisvárda Master Goodot, április elején pedig a Vasast is kiejtette, így készülhet a Zalaegerszeg elleni, május 3-án rendezendő fináléra. Az NB II.-ben becsúsztak vereségek az elmúlt hetekben, így nem vehetik életbiztosításnak, hogy jelenleg nyolc ponttal jobban állnak, mint a Szpari.

– Más a pszichológiája az olyan mérkőzéseknek, amikor magasabb osztályú csapat ellen játszol, az ilyen helyzet a játékosok fejében is mást vált ki – fogalmazott a sportvezető. – Dicséretes eredményeket produkáltak a Magyar Kupában, de nem hiszem, hogy nekünk ebből kell kiindulnunk, teljesen más lesz a hétvégi mérkőzés. Tisztában vagyunk vele, milyen helyzetben vagyunk, pontokat kell szereznünk! Biztos vagyok benne, hogy ők sem vesznek félválltól minket, teljes mértékben odateszik magukat és nem gondolnak még a Magyar Kupa-döntőre.

Rossz hír a nyíregyháziak szurkolóinak, hogy a szakmai stáb nem számíthat Myke Ramosra és Jánvári Gáborra: a támadónak korábbi sérülése újult ki az előző meccsen, a védő pedig a Békéscsaba ellen szedett össze sérülést.

Labdarúgás: NB II., 33. forduló

Vasárnap, 17.00: Budafoki MTE–Nyíregyháza Spartacus

További mérkőzések: Szeged–Pécs, Kazincbarcika–Ajka, Gyirmót–Tiszakécske, Szentlőrinc–Siófok, Dorog–Haladás, Békéscsaba–ETO FC Győr, Mosonmagyaróvár–Csákvár, Kozármisleny–DVTK, MTK–Soroksár.