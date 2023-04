A Magyar Kupa helyi selejtezőjének harmadik körét követően a huszonötödik fordulójával folytatódik a Nyír-Wetland vármegyei első osztályú labdarúgó-bajnokság. A kezdő sípszó a Csenger kérésére már pénteken elhangzik, a Szpari II. Örökösföldön fogadja Barcsay István csapatát, abban a tudatban, hogy a hétvége rangadójának függvényében a Nyíregyháza számára csak a győzelem és az ezzel együtt járó három pont megszerzése lehet elfogadható.

Három pontot szereznének

Szombaton a Mándok–Nyírbátor mérkőzés 15 órától kezdődik, a találkozó tétje, hogy melyik együttes tud egy esetleges sikerrel előrébb lépni a tabellán. Eközben a Nyírmeggyes az egyre jobb formába kerülő Tarpát fogadja, bár Kovács Lászlóék jó néhány meglepetést okoztak már tavasszal, így Bubis Iván tanítványai sem lehetnek nyugodtak, éppen ezért biztosra vehetjük, hogy ez sem lesz egy előre lefutott összecsapás. Igazi szomszédvári rangadónak tekinthető a Nagyecsed mátészalkai vendégjátéka, ráadásul az ecsediek kispadján edzőváltásra került sor, Kósa József munkáját megköszönték, helyét a vármegyei futballban már jól ismert Harbula Balázs vette át. A találkozó igazi presztizscsatának ígérkezik.

Rangadó a javából

Vasárnap Téglás ad otthont a forduló, de talán a tavasz legfontosabb mérkőzésének, hiszen az éllovas Újfehértó a második helyezett Kállósemjént látja vendégül. A két csapat között jelenleg mindössze négy pont a különbség, így egy esetleges győzelemmel a hazai egylet nagyot léphet előre, leszakítva magáról legfőbb ellenlábasát, míg a vendégsiker egyetlen pontra csökkenthetné a felek közötti differenciát.

A Balkány és a Nyírbéltek is győzelemmel abszolválta az előző kört, így érthető módon minkét alakulat bízik abban, hogy kétmeccsesre növelheti sorozatát - az összecsapást Szakolyon rendezik. Zárásként pedig az Ibrány–Kemecse párosításról is érdemes szólnunk, hiszen ez a mérkőzés is érdekesnek ígérkezik, mivel a felek helyezése éppen, hogy nem az aktuális formát mutatja. Az Ibrány győzelemmel, míg a Kemecse nem is egy, hanem két vereséggel a háta mögött érkezik a mérkőzésbe. Utóbbi csapat vezetőedzője, Resán Attila meg is jegyezte, hogy győzni csak úgy lehet, ha a játékosai végre gólt tudnak rúgni. A forduló szabadnaposa a Vásárosnamény.