Labdarúgás: Nyír-Wetland vármegyei I. osztály, 25. forduló, edzői várakozások (kezdés 17., ifi 15.)

Péntek

Nyíregyháza Spartacus II. (3.)–Csenger (8.)

Burányi Tamás, a Nyíregyháza-Spartacus II. edzője: – Nehéz meccsre számítunk, de ahhoz, hogy elérhessük a céljainkat itthon kell tartanunk a három pontot.

Barcsay István, a Csenger edzője: – A nyíregyházi csapat nem ugyanazokért a célokért küzd mint mi, ezt leszögezhetjük. Tudjuk, hogy egy nagyon jól szervezett és felkészített gárdával találkozunk. Szeretnénk átmenteni a legutóbbi mérkőzésről a formánkat, bízva abban, hogy minél jobb eredményt érhetünk el.

Szombat

Mándok (9.)–Nyírbátor (10.)

Dancs Tamás, a Mándok edzője: – Az elmúlt hetekben nagyon fegyelmezetten és jó felfogásban játszottunk. Ha ez ezen a hétvégén sem változik és miért is változna, akkor itthon tarthatjuk a három pontot.

Erdei Zoltán, a Nyírbátor játékos-edzője: – A szezon végéhez közeledve minden egyes pontra nagy szükségünk van. Természetesen ennek tudatában utazunk Mándokra is.

A mérkőzést 15 órától rendezik.

Nyírmeggyes (14.)–Tarpa (5.)

Kovács László, a Nyírmeggyes edzője: – Sajnos a riválisaink is gyűjtögetik a pontokat, így további bravúrokra lesz szükségünk ahhoz, hogy előrébb tudjunk lépni a tabellán. Vendégként sokkal jobban szerepelünk a tavasz során, de bízom benne hogy újra pontot tudunk szerezni hazai környezetben is. A Tarpa nagyon kiegyensúlyozott teljesítményt nyújt, de készülünk becsületesen, hogy ismét felvegyük a kesztyűt egy jóval előkelőbb helyen levő csapattal szemben.

Bubis Iván, a Tarpa edzője: – A Nyírmeggyes bebizonyította, hogy egy jó csapat, azt hiszem, hogy a tavaszi szereplésük önmagáért beszél. Nagyon nehéz mérkőzésre számítok.

Mátészalka (4.)–Nagyecsed (11.)

Kiss Tamás, a Mátészalka edzője: – Azon már igazából meg sem lepődünk, hogy ismét úgy látogat hozzánk egy csapat, hogy éppen edzőváltás volt náluk. Igazi szomszédvári rangadóra készülünk, hiszen a két klub között ez egy presztizsmeccs. Szeretném, ha ennek a súlyát átéreznék a játékosaim is. Ez az a mérkőzés, amelyet a tabellán elfoglalt helyezéstől függetlenül is nagyon komolyan kell venni, hiszen csak ebben az esetben lehetünk sikeresek.

Harbula Balázs, a Nagyecsed edzője: – Nagyon egyértelmű most a helyzetünk. Létezhetetlen, hogy innen ne álljunk fel előbb vagy utóbb. Szomszédvári rangadó következik, talán a legfontosabb meccs a szezonban. Csodák akkor történnek, ha hiszünk is benne. Végig azon leszek, hogy visszaépítsem a játékosok önbizalmát és előkerüljön végre az a győztes mentalitás, amely sok éve jellemzi az ecsedi futballt.

Vasárnap

Újfehértó (1.)–Kállósemjén (2.)

Piskóti Zsolt, az Újfehértó edzője: – Mondhatni a szezon mérkőzése vár ránk. Az időzítés nem a legideálisabb, de ez egy nagy lehetőség, így semmi másra nem koncentrálunk. A rendelkezésre álló játékosaimban maximálisan megbízom, így teljesen mindegy milyen összetételben, de „hazai” pályán győzelemre kell játszanunk.

Vologyimir Ovszijenko, a Kállósemjén játékos-edzője: – Nyilván a forduló rangadóját játsszuk, amelyre ugyanúgy készülünk, mint bármikor máskor. Remélem, izgalmas, szórakoztató meccset vívunk, ahhoz pedig, hogy versenyben maradjunk az első helyért, nyerni kell.

Balkány (12.)–Nyírbéltek (7.)

Mirgai László, a Balkány edzője: – A kemecsei mérkőzésen a játékosaim a saját bőrükön tapasztalhatták meg azt, hogyha mindenki maximális hozzáállással teszi oda magát, akkor van esély a pontszerzésre. Amennyiben most hétvégén is ennek megfelelően játszunk, akkor ismét sikeresek lehetünk.

Körmös Miklós, a Nyírbéltek edzője: – Remélem, hogy a múlt heti formánkat át tudjuk menteni a hétvégére, hiszen ebben az esetben ezúttal is sikeresen hagyhatjuk el a pályát.

Ibrány (15.)–Kemecse (6.)

Kató István, az Ibrány edzője: – Vasárnap mindenképpen nyernünk kell, éppen ezért lesz nehéz ez a találkozó, no meg azért, mert a Kemecsét jó képességű csapatnak tartom. Túl kell tennünk magunkat a szerdai kupameccsen történteken és csakis a hétvégi feladatra koncentrálni.

Resán Attila, a Kemecse edzője: – Gólokat kell rúgnunk! Ha ez sikerül, akkor nyerünk, ha nem, akkor lehet bármi más is.