Hétvégén nem sok siker kísérte NB II.-es csapataink szereplését. Hölgyeknél ugyan dicséretes a Vitka SE döntetlenje az Ungvár ellen, Repák Dóráék többször is győzelemre álltak a végén azonban örülniük kellett a döntetlennek. Az Újfehértó KSZSE egygólos vereséget szenvedett Miskolcon, így már ponthátránnyal utolsó a fordulóban két pontot szerző Hajdúböszörmény mögött. A Mátészalkán pedig átgázolt a még mindig makulátlan mutatóval rendelkező Hajdúnánás.

Ami a férfiakat illeti, pénteken a forduló első mérkőzésén a Kisvárda vendége volt a Nyírbátor, a nagyot küzdő hazaiak végig vezettek a mérkőzésen, a rutinos Nyírbátor azonban az utolsó pillanatokban maga javára fordította a találkozót. A Fehérgyarmat a közvetlen rivális Balmazújváros ellen veszített hazai pályán, így Varga Lászlóéknak már három pont a hátrányuk a hajdúságiakkal szemben. A Tiszavasvári a DVTK otthonában szenvedett tisztes vereséget, míg az Újfehértó KSZSE a Balmazújvárossal szemben maradt alul.

Női

Ungvár-Vitka SE 27-27 (13-14)

Hajdúnánás, 20 néző, v.: Biri, Kiss. Vitka SE: Lakatos – Kónya 3, Repák D. 6/1, Havavka 10/5, Barati 1, Dévényiné 3, Haraszti 1. Csere: Fenynets, Katona, Varga 3. Edző: id. Dévényi János. Kiállítások: 8, illetve 4 perc. Hétméteresek: 6/3, illetve 6/6.

id. Dévényi János: – Az eredménnyel elégedettek lehetünk, bár ha jobb a helyzetkihasználásunk, akkor nyerhettünk is volna.

Miskolc-Újfehértó KSZSE 24-23 (9-10)

Felsőzsolca, 70 néző, v.: Mezei, Paska. Újfehértó: Csikós – Filek 1, Gyuró 4, Pál 2, Ferenci, Papp 1, Szabó 1. Csere: Ferenczi (kapus), Hruska 1, Gáspár, Gergely 8, Barta 1 Kósa Zs., Galsai 4. Edző: Kelemen Gréta. Kiállítások: 8, illetve 8 perc. Hétméteresek: 7/5, illetve 4/4.

Kelemen Gréta: – Sokan sérülten vállalták a játékot, amely a végjátékban meg is pecsételte a sorsunkat.

Mátészalka-Hajdúnánás 22-46 (17-26)

Mátészalka 80 néző, v.: Major, Szuromi. Mátészalka: Bágyi – Prokob R., Buzás 2, Kovács E. 1, Czakó 5, Drabik 7/2, Deme F. 1. Csere: Lőrincz (kapus), Ábri 1, Bodó 3, Orosz 1, Prokob D. 1. Edző. Nagy Márkus Peónia. Kiállítások: 6, illetve 0 perc. Hétméteresek: 3/2, illetve 5/3.

Nagy Márkus Peónia: – Sok hiányzóval vágtunk neki a mérkőzésnek. Az első félidőben derekasan küzdöttek a lányok. Fordulás után viszont ahogy nőtt a különbség, úgy fogyott egyre a lelkesedésünk.

További eredmények: Füzesabony-Kazincbarcika 35-27 (17-16), Hajdúböszörmény-Heves 29-22 (18-13).

A bajnokság állása

1. Hajdúnánás 15 15 - - 581-330 30

2. Füzesabony 16 13 2 1 495-391 28

3. Ungvár 15 9 3 3 505-424 21

4. Mátészalka 14 10 1 3 438-420 21

5. Vitka SE 16 7 3 6 464-426 17

6. Kazincbarcika 16 8 1 7 475-457 17

7. Miskolc 16 6 - 10 465-471 12

8. Heves 16 4 - 12 380-543 8

9. Salgótarján 15 3 - 12 400-487 6

10. Hajdúböszörmény 15 3 - 12 382-535 6

11. Újfehértó KSZSE 16 2 - 14 402-503 4

Férfi

Kisvárda-Nyírbátor 24-25 (13-8)

Kisvárda, 120 néző, v.: Móré, Pásztor. Kisvárda: Simon – Tuska 2, Csendes 5, Radojevics 5/1, Jenei, Ruzsinszki 5, Bottka. Csere: Hostisóczki (kapus), Kiss 3/3, Bod 4, Kapdos, Revák. Edző: Türk Ferenc. Nyírbátor: Felföldi – Albecz 2, Gubó 4, Bor 2, Mészáros 4, Tamás 8, Szedlacsek 5/4. Csere: Láng. Edző: Falcsik Miklós. Kiállítások: 2, illetve 6 perc. Hétméteresek: 5/4, illetve 4/4.

Türk Ferenc: – Nagyon fegyelmezetten, jól játszottunk az első félidőben. Amikor elfáradtunk a második félidőben, akkor belehibáztunk, amelyet a rutinos Nyírbátor kihasznált. Sajnálom, hogy megszakadt a jó sorozatunk.

Falcsik Miklós: – A remekül felkészített Kisvárdát nagy nehezen gyűrtük csak le az utolsó pillanatokban. További sok sikert kívánok Türk Ferenc kollégámnak és csapatának.

Fehérgyarmat-DEAC II. 29-35 (16-15)

Fehérgyarmat, 65 néző, v.: Divéki, Paulovics. Fehérgyarmat: Lencsés – Fekete 8, Péter 1, Varga L. 8/1, Pánczél, Czeglédi B. 4, Varga J. A. 1. Csere: Fülesdi (kapus), Porubszky, Gaál 3, Csapos 3, Szender, Kotvász 1. Játékos-edző: Varga László. Kiállítások: 16, illetve 4 perc. Hétméteresek: 1/1, illetve 8/7.

Varga László: – Sajnos ezúttal is kevesek voltunk, nem sikerült kiharcolni a győzelmet. Úgy gondolom, hogy az első félidőben a szív és az akarat is megvolt, ezért is tudtunk vezetni. A második félidőben a fáradtság miatt is többet hibáztunk, nem tudtuk végig ugyanazt a teljesítményt nyújtani. A folytatásban több kell csapatként és egyénileg is.

DVTK-Tiszavasvári 27-23 (14-12)

Miskolc, 200 néző, v.: Aczél, Nagy. Tiszavasvári: Tóth – Balogh D., Csikós 3, Gazdag 2, Kóti 2/2, Szűcs 9, Sóvágó 3. Csere: Boczák (kapus), Kozma, Feind 2, Zsoldos, Orosz 2/2, Bálint, Benyusz. Megbízott edző: Dobos Balázs. Kiállítások: 6, illetve 10 perc. Hétméteresek: 1/0, illetve 3/2.

Benyusz Kende szakosztályvezető: – Alázatos, jó játékkal kaptunk ki egy jobb csapattól.

Újfehértó KSZSE-Balmazújváros 28-38 (11-18)

Újfehértó, 80 néző, v.: Dulai, Pisák. Újfehértó: Both – Gyurina 2, Krisztián 4, Bakó 4, Nyeste 3, Havel 1, Horváth 12/1. Csere: Bihari (kapus), Csonka, Varga, Vas, Bécsi 2. Játékos-edző: Bécsi János. Kiállítások: 12, illetve 6 perc. Hétméteresek: 3/3, illetve 4/3.

Bécsi János: – Betegségektől és sérülésektől tizedelt csapatunk az ifikkel kiegészülve az első félidőben húsz percig, a második félidőben tíz percig kézilabdázott jól a nagy sebességgel játszó Balmazújváros ellen.

További eredmények: Acélváros-Hajdúböszörmény 27-28 (13-11), Mezőkövesd-Kazincbarcika 54-32 (32-11)

A bajnokság állása

1. Mezőkövesd 17 16 - 1 626-421 32

2. DVTK 17 16 - 1 605-420 32

3. Nyírbátor 17 13 2 2 533-448 28

4. Acélváros 17 9 4 4 545-479 22

5. Kisvárda 17 9 - 8 493-488 18

6. DEAC II. 17 9 - 8 519-534 18

7. Tiszavasvári 17 8 1 8 493-508 17

8. Hajdúböszörmény 17 8 - 9 509-535 16

9. Balmazújváros 17 4 2 11 512-612 10

10. Fehérgyarmat 17 3 1 13 524-578 7

11. Kazincbarcika 17 2 - 15 492-667 4

12. Újfehértó KSZSE 17 - - 17 421-582 0