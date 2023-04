Nagyecsed–Vásárosnamény 0–1 (0–1)

Nyírcsaholy, v.: Goneth.

Nagyecsed: Makó – Sarkadi G. (Urbin), Zámbó, Pócsi, Bulyáki, Kóka R., Terdik (Nyíregyházi), Erdős, Szabó (Hadházi), Rácz, Somlyai. Edző: Kósa József.

Vásárosnamény: Kardos – Géci, Bátyi, Tóth, Újvári, Berec, Szabó, Kopor, Barta (Deskó), Illés (Galambos), Orosz. Edző: Bardi Gábor. Gól: Berec.

Kósa József: – A vendégek egy limonádé góllal elvitték a három pontot, melyet őszintén elismerve meg is érdemeltek.

Bardi Gábor: –

Tarpa–Ibrány 3–0 (2–0)

Tarpa, v.: Kosztyu.

Tarpa: Zenikov – Gál, Dolináj, Bodan (Lovcsikov), Romancsuk, Moticska (Zajka), Kofel, Herman, Palcsej (Csizkov), Prihoda (Kobály), Lovincsuk. Edző: Bubis Iván.

Ibrány: Tóth – Bégányi (Bészély), Mező, Kállai, Kiss, Udovik (Molnár), Buka, Kecskeméti, Szabó, Nagy (Szikszai), Zubora. Edző: Kató István. Gól: Romancsuk 2 (mindkettő 11-esből), Bodan.

Bubis Iván: – Megérdemelten tartottuk itthon a három pontot. További sok sikert kívánunk az ibrányi csapatnak!

Kató István: – Több játékosom sérülten is vállalta a játékot, amit én nagyon köszönök. A gyorsabb, képzettebb ellenfelünkkel szemben erre voltunk képesek.

Nyírbátor–Balkány 5–1 (0–0)

Nyírbátor, v.: Tomori.

Nyírbátor: Kőrösi – Czerula (Sőre), Szabó, Pálvölgyi, Bakó, Nógrádi, Varga, Erdei (Medve), Seres, Török, Lukács. Játékos-edző: Erdei Zoltán.

Balkány: Kanócz – Kerecsen, Fodor, Selymes, Tóth, Zakor, Verner (Szilágyi), Németi, Pallai, Bakosi, Zakor. Edző: Mirgai László. Gól: Török 3 (a 3. 11-esből), Varga, Pálvölgyi, illetve Kerecsen (11-esből).

Erdei Zoltán: – Az első félidőben nagyon nem tudtunk fogást találni az ellenféllel szemben, de a második félidő már gólokban is megmutatkozott, ezért gratulálok a csapatnak, külön gratuláció Török István mesterhármasához!

Mirgai László: – Mérkőzés előtt hat játékos jelezte, hogy lebetegedett a kezdőből, így indultunk neki a mérkőzésnek. Az első félidőben jól tartottuk magunkat, aztán sajnos kényszercseréket kellett végrehajtani. Az utolsó tíz percet tízen játszottuk, akkor kaptunk három pontrúgásból gólt. Ebben az összeállításban ezen a meccsen nem volt több, gratulálok a hazaiaknak!

Kemecse–Nyírbéltek 1–0 (1–0)

Kemecse, v.: Kormány.

Kemecse: Baráth – Varga, Hadházi, Ádám (Boda), Törő (Szűcs), Phrakonkham (Balogh), Kovács, Hokk, Csáki, Goján (Majoros), Sándor. Edző: Sánta Tibor.

Nyírbéltek: Ritli – Ricsei (Kevert), Boldizsár, Szabó, Jónucz, Varga, Kerekes, Orosz, Fleisz (Scheibli), Bákai (Körmös), Tóth. Edző: Körmös Miklós. Gól: Csáki.

Resán Attila egyesületi elnök: – Aki látta, annak hiába is mondanék bármit a meccsről, aki nem látta, az viszont nézze vissza!

Körmös Miklós: – Gratulálok a Kemecsének!

Nyíregyháza II.–Nyírmeggyes 1–2 (1–2)

Nyíregyháza, v.: Lipcsei.

Nyíregyháza II.: Reszler – Vámos (Rácin), Herczku (Balogh), Garda (Horváth), Oláh, Hunyadi, Torkos, Girdán (Gönczör), Kardos, Szücs, Tagai. Edző: Kemény Kristóf.

Nyírmeggyes: Schupler – Tőkés (Szondi), Hornyák (Csatári), Nagy, Török, Éles, Székelyi (Sitku), Preg, Máté (Hadadi), Ács, Molnár. Edző: Kovács László. Gól: Torkos, illetve Török, Székelyi.

Kemény Kristóf: – Gratulálok az ellenfélnek, megérdemelten nyert, további sok sikert a Nyírmeggyesnek!

Kovács László: – Hatalmas gratuláció illeti meg a csapatomat, ismét hátrányból sikerült fordítanunk a dobogós Nyíregyháza ellen. A csapat nevében boldog születésnapot szeretnék kívánni Katona Csabának, aki ide is elkísért minket. Édesapámnak pedig azt üzenném, hogy most már Nyíregyházára is győzni járok.

Csenger–Mándok 3–4 (2–2)

Csenger, v.: Hegedűs.

Csenger: Sass (Korompai) – Popovics (Katona), Nagy, Csorvási, Petrohai (Oláj), Antal, Barcsay, Osváth, Gaál, Bence, Szedlacsek. Edző: Barcsay István.

Mándok: Lőrincz – Ari, Köblös, Koszta (Pataki, Nagy), Szokolai (Cservenyák), Gyüre (Nardai), Baglyos, Maroda, Molnár, Matyi, Jánvári. Edző: Dancs Attila. Gól: Barcsay (11-esből), Nagy, Oláj, illetve Maroda, Köblös, Gyüre, Pataki.

Barcsay István: – Ennyi egyéni hibával nem lehet mérkőzést nyerni.

Dancs Attila: – A csapat erejét mutatja, hogy a meccset null kettőről megfordította. Gratulálok a játékosaimnak!