Hazai szempontból nem kezdődött jól a Sényő–Kisvárda II. derbi az NB III.-as labdarúgó-bajnokság hétközi fordulójában, a rétközi egylet ugyanis harcos játékot bemutatva hamar kétgólos előnybe került. A fordulást követően ellenben megváltozott a játék képe, a hajrában pedig sikerült pontot menteni a nyírségi gárdának.

Győzelemmel felérő iksz

– Vannak olyan döntetlenek, amelyek az egyik csapat számára győzelemmel, míg a másiknak majdhogynem vereséggel érnek fel – mondta el lapunk megkeresésére a találkozót követően Fiumei Viktor a sényői edzőpáros tagja, aki Imrő Lászlóval közösen irányítja a csapat munkáját. – Ez a mérkőzés szerintem pont ilyen volt. Az iramra nem lehetett panasz, a semleges szurkolók nagyon jól szórakozhattak. Az első félidőben mélyen a valódi tudásunk alatt játszottunk, miközben a kisvárdai fiatalok tetszetős, bátor, harcias futballt mutattak, ez pedig előbb helyzetekben, majd gólokban is megmutatkozott. Talán nálunk most csúcsosodott ki a szerda-vasárnap ritmus negatívuma, az első negyvenöt percben fáradtan, enerváltan mozogtunk. A második félidőre viszont nagy elánnal jöttünk ki, rögtön sikerült helyzeteket kialakítanunk, miközben az ellenfelünk többnyire csak kontrákra helyezkedett be. Aztán előbb szépítettünk, majd a meccs hajrájában pontot is mentettünk. A találkozó végére csak kijött a két csapat közötti különbség.

Lehajtott fejjel az öltözőben

Megőrizte immáron nyolc mérkőzés óta tartó veretlenségé a Kisvárda tartalékcsapat, bár a lefújást követően nem volt túl nagy a boldogság a vendég öltözőben.

– Az eredményen kívül mindennel elégedettek lehetünk, mivel jól játszott a csapat – vélekedett Gerliczki Máté, a Kisvárda II. vezetőedzője. – Az első perctől kezdve nyomás alatt tartottuk az ellenfelünket és ez az első félidőben az eredményben is megmutatkozott. A második negyvenöt percben nagyon sokszor bebiztosíthattuk volna ezt a győzelmet, de mivel ezt nem tettük meg és a hazaiak abban nagyon erősek, hogy a kapu elé ívelt labdák után helyzeteket teremtsenek, ezért várható volt, hogyha gólt találnak, akkor nehézzé válhat számunkra a mérkőzés vége. Sajnos ez be is igazolódott, bár az első gólt igazából nem is ők találták, hanem a játékvezető. Meg kell tanulnunk lezárni a meccseket, ami érthető, hiszen nagyon fiatal a csapatunk és így ez még nem megy minden mérkőzésen. A jövőnek ez az egyik fontos feladata. Csalódásként éltük meg a végeredményt, a játékosaim lehajtott fejjel ültek az öltözőben, de túl sok időnk nincs a búslakodásra, mivel vasárnap már a Karcag ellen lépünk pályára és természetesen szeretnénk megnyerni azt a találkozót.