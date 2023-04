A múlt vasárnapi, nagyon fontos győzelmen felbuzdulva abban bízhattak a Hübner Nyíregyháza BS szurkolói, hogy csapatuk át tudja menteni szerdára a Honvéd elleni mérkőzés első három negyedében mutatott játékot. Azt persze tudni lehetett, hogy nem lesz könnyű dolga a Blue Sharksnak, hiszen az alsóházban bombaformában kosárlabdázó Oroszlányhoz látogatott a nyíregyházi együttes.

Remekül kezdtek a Cápák, az első támadásból Rytis Pipiras dobott hárompontost, majd labdát szereztek a vendégek és Darius Perry előkészítéséből Erik Copes hatalmasat zsákolt faulttal együtt. Pipiras őrizte a jó formáját és a később csereként beállt Kiss Benedek csatlakozott hozzá pontszerzésben. Csakhogy az OSE is remekül dobott, így a Hübner nem tudott elszakadni.

Visszatérve a pontgyárosokra: záporoztak a Pipiras-triplák, a litván zsákolt is egy óriásit, míg Kiss Benedek Perry látványos passzából értékesített újabb távolit.

A 13. percben már tíz ponttal vezettek a mieink, ám hiába védekeztek nagyon aktívan, Illés Máté meccsben tartotta a csapatát. Az egyre jobban játszó Perry többek között egészen hihetetlen kosárral is gondoskodott róla, hogy egy darabig még ne zárkózzanak fel a hazaiak, de mint kiderült, feltartóztathatatlan volt az OSE. A Lions agresszív védekezés mellett elképesztő hatékonysággal dobott (a félidő végén 10/16 tripla), így a 18. percben Ruják András hármasával egyenlített, majd Josip Barnjak távolijával át is vette a vezetést. A mérkőzést betegen vállaló Fazekas Csaba hárompontosa nagyon jókor jött, majd Kass Balázs is szép kettest tett a közösbe, ezzel a Nyíregyháza látótávolságon belül maradt a nagyszünetre.

A második félidő első támadásából Bazsó Brúnó is beköszönt távolról, ám erre zsinórban négy triplát kapott a Blue Sharks. Olyan érzés volt, mintha az OSE csak hármast dobna és mindegyik kísérlete be is megy (a 23. percben 14/20 volt a triplamutatója). A harmadik negyedben állandósult a 10-12 pontos különbség, a játékrész végén aztán a lepattanókkal is meggyűlt a baja a vendégeknek, így még távolabb került az Oroszlány.

A negyedik etapra visszatért a hazai triplaeső – végül 19 hármast dobtak be, amiből Illés Máté kilencet vállalt. Itt már húsz pont körül mozgott a különbség, Perry és Fazekas egy-egy szép megoldásának örülhettünk, de a Cápáknak már nem volt esélye visszajönni a meccsbe.

Két hét szünet után megkezdődik az alsóházi rájátszás második köre, vagyis a Nyíregyházának öt meccse marad kiharcolni a bennmaradást.

Kosárlabda: férfi NB I./A, alsóházi rájátszás, 5. forduló

MVM-OSE Lions–Hübner Nyíregyháza BS 100–76 (23–26, 30–20, 23–14, 24–14)

Oroszlány, v.: Praksch, Farkas, Minár.

OSE: Dimitrijevics 5, Szabadfi 6/3, Ruják 17/9, Calloway 13/9, Krestinin 5. Csere: Carev 2, Barnjak 10/6, Henry 8, Illés 29/27, Mucza 3/3, Dorogi 2, Werner. Vezetőedző: Simon Petrov.

Nyíregyháza: Kass 2, Perry 14/3, Bazsó 11/3, Pipiras 22/15, Copes 8. Csere: Kiss 10/6, Fazekas 7/3, Kone, Szobi, Bonifert 2, Vaskó, Tóth. Vezetőedző: Darko Radulovic.

A mérkőzés alakulása. 1. perc: 0–5, 3. p.: 6–10, 5. p.: 15–12, 7. p.: 15–18, 8. p.: 17–23, 9. p.: 23–23, 13. p.: 26–36, 16. p.: 38–43, 19. p.: 48–43, 20. p.: 53–48, 23. p.: 65–53, 27. p.: 67–58, 29. p.: 74–60, 32. p.: 81–62, 36. p.: 89–72.