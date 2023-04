Az alsóház harmadik fordulójában végre itthon is pályára lép a Hübner Nyíregyháza BS. Noha nem feladatunk, hogy védjük a csapatot, azt elismerhetjük, hogy nem könnyű négy napon belül kétszer idegenben pályára lépni, ráadásul Paks és Szeged sem itt van a szomszédban. A két elkeserítő vereség után abban bízhatunk, hogy hazai pályán eredményesebben szerepelnek majd a Cápák. Szükség is lesz a száznyolcvan fokos fordulatra, ugyanis a sereghajtó Blue Sharks ezen a héten is két meccset játszik, ha ezeket is elveszíti, szinte reménytelenné válik a bennmaradásért vívott harc.

Másfelől viszont, ha kettőt nyernek a nyíregyháziak, újra nyílttá tehetik a versenyt.

Az első feladat szerdán 18 órakor a Kaposvár legyőzése lesz. A somogyiak a tizedik helyről kezdték meg az alsóházi küzdelmeket, az alapszakasz vége óta megverték a Honvédot 95–72-re, múlt hétvégén pedig kikaptak az Oroszlánytól 81–72-re.

Az alapszakaszban mindkét egymás elleni meccsen Darko Radulovic volt már a nyíregyháziak vezetőedzője: decemberben 83–78-ra, március 25-én 87–70-re győzött a KKK. A legutóbbi találkozón az irányító, Isiah Brown volt egészen tarthatatlan, ő akkor kilencből hat hárompontost értékesítve 33 pontot szerzett és nyolc kiharcolt faultot jegyzett. Az ő semlegesítése kulcskérdés lesz, de másokra is figyelni kell, Tomislav Gabric például távolról, Michael Hughes pedig elsősorban a palánk alól veszélyes.

– A Kaposvár erős és tapasztalt gárda – fogalmazott a Blue Sharks vezetőedzője. – Az előző mérkőzéseken energia nélkül játszottunk és sok rossz döntéseket hoztunk. Mindenképpen fejlődnünk kell ezekben, hogy győzelemben reménykedhessünk. Csapatként kell játszanunk és összetartanunk, ez most a legfontosabb!

Kosárlabda: férfi NB I./A, alsóházi rájátszás, 3. forduló

Szerda, 18.00: Hübner Nyíregyháza BS – Kometa Kaposvári KK (Continental Aréna)