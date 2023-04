Futás. Újabb emlékezetes dátum került be a nyíregyházi Dankócsik István (sokaknak Dacsi) futónaplójába. Április 10-én volt negyven esztendeje, hogy elkezdte róni a köröket. Tizenegy éve egy szeptemberi számunkban beszámoltunk róla: akkor egy kedd délután fél hat táján futotta le a nyolcvanezredik kilométerét. Ezt a Városi Stadionban az eredményjelzőn meg is örökítették. Akkor megírtuk, hogy István mindig imádott mozogni, focizott, majd tollaslabdázott. Aztán két év kihagyás után, édesapja halálát követően 1983. április tizedikén egy belső hangot hallott, hogy fusson. Ő pedig futni kezdett.



Kihagyás nélküli kilenc esztendő

Éveken át az akkor bujtosi focipályán rótta a köröket, végül nyolc kilométer volt a napi penzuma. Egy újabb április 10-én, mégpedig 2003-ban kiderült, hogy a térde azért fáj, mert egy ciszta van benne. Végül úgy döntött, hogy nincs műtét, és folytatta a futást az akkori szociális munkás. Volt olyan kilenc esztendő, amikor egyetlen napot sem hagyott ki, bár akadt, amikor csak egy kilométert, de futott.

A stadion és a főiskola rekortánja után most az Atlétikai Centrum futóborításán látható, a térde miatt sajátságos futómozgásával. A napokban szűk baráti társaságban koccintással ünnepelte a négy évtizedet.

A találkozáskor bemutatta a Maradonát. Ez a hajlékonyság sajátságos mértékegysége. Egykoron a szép emlékű Árkossy Ferenc főorvos a sportorvosi vizsgálaton minősítette így. Aki nyújtott lábbal úgy tudott előrehajolni, hogy tenyerével érintette a talajt, az érdemelte ki a Maradona-kalkulust. Dacsi simán bemutatta, majd az elmúlt évekről beszélt.

Középen az ünnepelt, Dankócsik István, volt mire koccintani.

Fotós: Fotó: Mán László





Egészségesen meghalni

– Az előző öt naptári évben egyetlen napot sem hagytam ki. A tizedikei, jubileumi napon a teljesített távom 88 ezer 42 kilométer volt. Nyolcvannyolcezer meg egy maratoni táv. A célom ugyanaz: futni, futni addig, amíg élek, mert miként egy idős olasz futó mondta: egészségesen szeretnék meghalni – mondta el lapunknak.

A futás mellett továbbra is bringázik, ez számára nemcsak sporteszköz, hanem közlekedési is. A kórház mellett lakik, és tizennyolc perc alatt teker ki az Atlétikai Centrumhoz. Néhány éve nyugdíjasként élhet másik hobbijának, gyűjti a régi elektrotechnikai eszközöket, rádiókat, magnókat, lemezjátszókat, bakeliteket és szalagokat, kazettákat. És fut nap mint nap.



A kínai bölcselet

Vall egy kínai bölcseletet, miszerint aki másokat ismer, az okos. Aki önmagát ismeri, az bölcs. Aki másokat legyőz, az erős, aki önmagát legyőzi, az hős. Így aztán szeretné, ha sokáig hősködne – mivel mindig pályán, salakon vagy rekortánon fut – sportolói „pálya-futása” során. KM