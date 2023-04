Folytatja remeklését a női NB II. Keleti csoportjában a Nyíregyháza Spartacus, amely Debrecenben, a DVSC-DEAC otthonában is magabiztos győzelmet aratott. Benkő Balázs tanítványai lényegében már az első félidőben eldöntötték a három pont sorsát, a játékrész derekán Balogh Panna kétszer, míg Urai Bianka egyszer vette be az ellenfél kapuját. A nagyszünetet követően a vezetőedző rendesen felforgatta a csapatot, próbált minél több játékosának lehetőséget adni. A hajrában még Németh Kamilla és Lakatos Szabina is betalált, míg a DVSC erejéből már csak a szépítésre futotta.

A szabolcsi egylet legnagyobb riválisa a Soroksár eközben 3–0-ra győzött a Vasas otthonában, így továbbra is őrzi vezető helyét. A bajnokság végkimeneteléről a május 21-i Soroksár–Nyíregyháza mérkőzés dönthet. A soron következő játékkörben a Szpari az Eger csapatát fogadja.