Gémtech csoport

Tippel: Paulik János, a Nyírvasvári elnöke.

Tisztaberek (6.)–Sonkád (9.): – Hazai győzelem születik.

Szatmárcseke (12.)–Fehérgyarmat (4.): – A Fehérgyarmat kijavítja a múlt hétvégén elszenvedett vereségét és győzelemmel tér haza.

Nagydobos (8.)–Csengersima (1.): – Dobosi barátainknak nehéz dolguk lesz, mégis meglepetést érzek, hazai győzelmet várok.

Milota (10.)–Ópályi (11.): – Jó formában van a Milota, otthont tartja a három pontot.

Vámosoroszi (2.)–Kocsord (7.): – Szimpatikus csapat a Kocsord, de az oroszi otthon begyűjti a három pontot.

Nyírvasvári (3.)–Encsencs (5.): – Szomszédvári rangadó. Hétvégi sikerünk akkor lesz még értékesebb, ha itthon begyűjtjük ezt a három pontot is.

Az Őr szabadnapos.

Nyírerdő csoport

Tippel: Golyán Gergő, a Záhony szakosztályvezetője.

Tuzsér (11.)–Nyírkarász (12.): – A szebb napokat is megélt egyesületek párharcában a Tuzsér győzelmét várom.

Pátroha (8.)–Fényeslitke (10.): – Mivel a Pátrohával szemben Gombiék miatt elfogult vagyok, a szívem azt mondja, Pátroha nyer.

Gergelyiugornya (2.)–Baktalórántháza (9.): – Ez a párosítás az ősszel egygólos ugornyai győzelmet hozott, a Bakta pedig szeretne még előrébb végezni a tabellán, ettől függetlenül a három pont otthon marad.

Gyulaháza (5.)–Ladányi TC (7.): – A két csapat hazai/idegenbeli mutatója ellentétes egymással. Deák Bélát ismerve a Gyulaháza biztosan a dobogóért hajrázik, így ez a mérkőzés hazai.

Záhony (6.)–Újdombrád (1.): – Ebben a bajnokságban az újdombrádi alakulat nyújtotta a legkiegyensúlyozottabb formát, amit mi sem mutat jobban, mint a tabellán elfoglalt helyezése. Mindezek ellenére hazai pályán számunkra csak a győzelem az elfogadható, ennek szellemében fogunk pályára lépni.

Ajak–Szabolcsveresmart elmarad. A Vaja szabadnapos.

Pannónia Zrt. csoport

Tippel: Kotricz Zoltán, a Kálmánháza játékos-edzője

Szakoly (3.)–Geszteréd (12.): – Jelenleg nem csak a pontok számában van nagy különbség a két csapat között, de a hazaiak kerete is sokkal bővebb. A formát tekintve is kijelenthető, hogy szakolyi győzelemre van a legnagyobb esély.

Levelek (10.)–Tiszavasvári (4.): – Valószínűleg egyik csapat sem elégedett az eddigi tavaszi szereplésével, így mindkét együttes a három pont megszerzéséért lép pályára, ahol a nagy küzdelemben pontosztozkodásra is nagy esély van.

Nyírlugos (8.)–Tiszalök (5.): – Abszolút háromesélyes találkozó! Az előre játékban mindkét fél erős, megfelelő játékosokkal rendelkezik hozzá. Egy-egy villanás dönthet.

Rakamaz (11.)–Biri (7.): – Mindkét félnek sok hiányzói voltak az utóbbi időben, kérdés, ki tud majd jobban kiegészülni.

Apagy (6.)–Kótaj (1.): – Igazi rangadó, amin most a vendégeké a kiegyensúlyozottabb csapat, így esélyesebbnek is mondanám őket, de hazai pályán az Apagy bárki ellen képes lehet nyerni.

Nagykálló (2.)–Kálmánháza (9.): – Próbálunk kicsit feljebb kapaszkodni a tabellán, a múlt heti győzelmet jó lenne pontszerzéssel megkoronázni egy erős ellenféllel szemben. Nem mi számítunk esélyesnek, de ha a keretünkből nem lesz sok hiányzó, szervezett játékkal és egy jó taktikával meglepetést szerezhetünk.