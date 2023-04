A Megyei Kupában versenyben maradt nyolc csapatra sűrű napok várnak, hiszen két bajnoki forduló között jövő szerdán a Magyar Kupa megyei selejtezőjének is megfelelő sorozatban játszanak meccset. A vármegyei első osztályból az Újfehértónak, a Nagyecsednek, az Ibránynak és a Tarpának, a másodosztályból a Gergelyiugornyának, a Csengersimának, a Gyulaházának és a Birinek kell teljesíteni kettős terhelés alatt.

A Nyír-Wetland csoportot vezető Újfehértó számára a bajnokság miatt is igen fontos lesz az előttünk álló egy hét. Piskóti Zsolt csapata ezen a vasárnapon a Nyíregyháza II.-vel találkozik, jövő héten pedig a Kállósemjént fogadja, vagyis még jobban elszakadhat két legfőbb üldözőjétől és nagyon közel kerülhet a bajnoki címhez. A rangadó a „kis” Szparinak arról szól, hogy megőrizze minimális matematikai esélyét az első hely megszerzésére.

Az élmezőnybe tartozó csapatok összecsapása mellett érdekes lehet a Tarpa–Mándok találkozó is, hiszen a legjobb formában lévő együttesek közül kettő találkozik: előbbi nem kapott még ki tavasszal és az előző öt meccsén gólt sem kapott, míg utóbbi gárda három győzelem után várja a szombatot.

Érdekes a helyzet a tabella alsó felében is. A zsinórban öt vereségnél tartó Balkány edzője, Mirgai László felkínálta a lehetőséget játékosainak, hogy hagyják el az öltözőt, akik nem akarnak küzdeni az élvonalban maradásért. A Vásárosnamény nagy bajba kerülhet, ha nem nyer Nyírbátorban, de a nyírmeggyesiek is tudják, hogy egyre kevesebb lehetőség marad a pontszerzésre, ezért Nagyecsedről is jó eredménnyel szeretnének távozni.

A hétvégivel együtt hét forduló van még hátra az idényből.