A második negyedben Fazekas Csaba a pontjai mellett a mezőnymunkából is alaposan kivette a részét, míg a Sopronnál Andre Jones „nőtt fel” Joseph mellé. Számos alkalommal jól védekeztünk, de sajnos rossz ütemben beütött faultokat is elkövettek a Cápák. A félidő vége felé kilenccel elléptek a vendégek, ám Perry dudaszós kettese csökkentette a távolságot.

A Hübner a második félidőben már kezdettől nagyobb energiával kosárlabdázott ellenfelénél, az eddig dicsért játékosok mellett Bazsó Brúnó, Rytis Pipiras és Kass Balázs védőmunkáját is ki kell emelni. Az este sztárja Kone, aki sorra tépte a lepattanókat, a támadó oldalon sem tudták őt kizárni és rendre eredményes is volt. A védekezésünk a negyedik negyedben érte el a legjobb formáját, ennek köszönhetően sikerült fordítani is, sőt, két perccel a vége előtt hat ponttal vezettek a mieink. Ekkor jött egy véleményes sportszerűtlen, a megítélt két büntető után triplát is kapott a hazai együttes, majd az utolsó percben már a Blue Sharksnak kellett egyenlítenie Kone büntetőjével (69–69). Az utolsó akciót kivédekezte a Nyíregyháza, így jöhetett a hosszabbítás.

A ráadásban a Sopron kezdett jobban. Itt nagyon fontos volt Bazsó egyenlítő hármasa, majd később Perry két villámgyors ziccere, amivel megágyazott az újabb hosszabbításnak (78–78). Közben Kone és végül Kass is kipontozódott, Pipiras pedig már a harmadik negyedben kidőlt sérülés miatt, vagyis alaposan leszűkült a rotációnk a végjátékra. A második hosszabbításra el is fáradtak a Cápák, így nagyon fájó vereséget szenvedtek, de erre a játékra és akarásra valóban lehet építeni a jövőben. Innentől minden mérkőzés létfontosságú!

Az alsóházi rájátszás április 12-én kezdődik.

Kosárlabda: férfi NB I./A, 26. forduló

Hübner Nyíregyháza BS–Sopron KC 84–90 (15–18, 19–23, 20–16, 15–12, 9–9, 6–12) – kétszeri hosszabbítás után

Continental Aréna, v.: Nagy, Frányó, Fodor.

Nyíregyháza: Perry 30/9, Kiss 3/3, Bazsó 5/3, Pipiras 10, Kone 20. Csere: Kass 5/3, Fazekas 11/3, Szobi, Tóth, Bonifert. Vezetőedző: Darko Radulovic.

Sopron: Jones 25/9, Joseph 19/3, Valerio Bodon 4, Barnett 11, Durham 9. Csere: Molnár 11, White 9/3, Sitku 2, Takács, Supola. Vezetőedző: Kosztasz Flevarakisz.

Az eredmény alakulása. 4. perc: 4–10. 5. p.: 10–10. 10. p.: 12–18. 13. p.: 22–23. 16. p.: 26–34. 23. p.: 41–43. 27. p.: 49–50. 33. p.: 61–60. 38. p.: 68–62. 40. p.: 68–69. 42. p.: 69–72. 44. p.: 74–74. 45. p.: 74–78. 47. p.: 78–86. 49. p.: 84–88.

Kipontozódott: Durham (40. p.), Kone (45. p.), Kass (49. p.).