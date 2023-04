Mint az ismert, a magyar női válogatott az Izland elleni páros mérkőzés győzteseként kvalifikálta magát az év végi dán-norvég-svéd közös rendezésű világbajnokságra. Nemzeti együttesünk sikeréhez a Kisvárda Master Good SE balátlövője, Juhász Gréta is hozzájárult.

Gréta a NEKA növendékeként végigjárta a korosztályos válogatottakat, tavaly nyáron aztán junior világbajnoki ezüstéremmel búcsúzott az utánpótlás korosztálytól. Mint mondta, nem számított arra, hogy alig egy év elteltével a felnőttek között is magára öltheti a címeres mezt.

– A Érd elleni mérkőzésünk előtt hívott fel Golovin Vlagyimir szövetségi kapitány, hogy a kvalifikációs mérkőzésekre készülő harmincötös keretnek tagja vagyok. Aztán NEKA elleni meccsünk után szólt, hogy benne vagyok a szűkített keretben is. Nagyon meglepődtem szinte sokkolt a hír, hiszen Balatonbogláron nem értünk el jó eredményt. Természetesen örültem neki, alig vártam, hogy utazhassak a tíz napos összetartásra – mondta Juhász Gréta.

Nem teljesen ismeretlen környezetbe utazott, hiszen Kukely Annával már a juniorok között is együtt játszott a válogatottban, Vámos Petrát és Pásztor Noémit pedig a NEKA-ról ismerte. De mint mondta, az első pillanattól otthon érezte magát közöttük, mert a többiek is nagyon kedvesek és segítőkészek voltak vele. Mondhatni zökkenőmentesen beilleszkedett.

– Az első közös edzéstől azért tartottam, azt gondoltam, hogy nem fogom bírni az iramot. Természetesen elfáradtam, de jó érzés volt, hogy bírtam a többiekkel az iramot, nem lógtam ki lefelé. Mindenesetre tanulságos volt, hogy milyen sebességgel edz a magyar válogatott.

Az odavágón nem lépett pályára, de ez számára nem volt csalódás, már annak is örült, hogy a keret tagja lehetett. Az érdi visszavágón aztán eljött a pillanat, Gréta először léphetett pályára felnőtt válogatott mérkőzésen.

– Vova (Golovin Vlagyimir közismert beceneve – a szerk.) szólt az 58. percben, hogy készüljek, mert be fogok állni. Szinte két bemelegítő mozdulatot sem tudtam végezni, alig hogy átléptem a kispadot, máris mehettem a pályára – idézte fel a Kisvárda játékosa a számára történelmi pillanatot.

Sok idő nem jutott neki, de azt sikerült eredményesen kihasználnia. Az utolsó percben megmutatta, hogy a szövetségi kapitány nem hiába szavazott neki bizalmat, középről kilenc méterről hatalmas bombát zúdított a bal felső sarokba, megszerezve ezzel első és reméljük nem utolsó válogatott gólját.

– Eléggé kihűltem már addigra, de úgy voltam vele, hogy ha ennyi lehetőség jutott, akkor ezt kell kihasználni. Konkrét utasítást nem kaptam közvetlenül a beállásom előtt, viszont az edzőtábor elején beszélgettünk és arra biztatott a kapitány, hogy legyek bátor és vállalkozzak, mert csak így látja, hogy mire vagyok képes – mondta Gréta. – Láttam, hogy ha kicsit befelé lépek lesz helyem a lövésre, így nem sokat gondolkoztam, hanem cselekedtem. Hihetetlen érzés volt, libabőrös lettem tőle – emlékezett első válogatott góljára Gréta. – Gólomnál már csak az szerzett nagyobb örömöt, hogy nyertünk és ott lehetünk ismét a világbajnokságon – tette még hozzá.

Az első gól azonban kellemes kötelezettséggel is jár, a következő összetartásra egy tepsi sütemény Gréta beugrója.