Labdarúgás: Nyír-Wetland vármegyei I. osztály, 24. forduló, edzői várakozások (kezdés: 17., ifi: 15.)

Szombat

Nyírbátor (11.)–Vásárosnamény (12.)

Erdei Zoltán, a Nyírbátor játékos-edzője: – Amennyiben az ibrányi mérkőzést nézem, akkor csakis az egyéni hibáinkat tudom kiemelni. Amire szükségünk van, az a komolyabb koncentráció, amelyet kilencven percen keresztül kell megtartanunk.

Bardi Gábor, a Vásárosnamény edzője: – Nem tudom, hogy mit mondhatnék, de elég nagy bajban leszünk, ha elbukjuk ezt a mérkőzést, viszont erre gondolni sem merek. Tisztelem és jó csapatnak tartom a Bátort, de nagy szükségünk van a pontokra, ezért győzni megyünk.

Kemecse (6.)–Balkány (14.)

Resán Attila, a Kemecse edzője: – A hazai mérkőzéseink általában jól sikerülnek, remélem, hogy ez így is marad.

Mirgai László, a Balkány edzője: – Sajnos azzal, hogy a Csenger ellen egy agyonnyert mérkőzést elbuktunk, majd Nyírbátorban nyolc egészséges játékossal kiállva kaptunk ki, nagyon nehéz helyzetbe hoztuk magunkat. Elmondtam a fiúknak a héten, hogy most menjen ki az ajtón az, aki ki akar menni. Nem ment ki senki, ebből adódóan bízok abban, hogy mindenki úgy gondolja, hogy ha bent akarunk maradni, akkor sokkal többet kell nyújtania, mint amit eddig mutatott. Kíváncsian várom, hogy az elkövetkezendő hat mérkőzésen mi fog ebből kisülni.

Nagyecsed (10.)–Nyírmeggyes (15.)

Kósa József, a Nagyecsed edzője: – Az, hogy a Meggyes perpillanat sereghajtó, nem jelent az égvilágon semmit, ettől szerintem sokkal jobb csapat. Szomszédvári rangadó következik, amelyen mindkét félnek szüksége lenne a három pontra, de felesleges itt bármiről beszélni, a többit úgyis tudja mindenki.

Kovács László, a Nyírmeggyes edzője: – Egyre kevesebb lehetőség marad a pontszerzésre, így minden esélyt meg kell ragadni. Láttam már jobb formában lévő Nagyecsedet is, de ez nem téveszt meg minket. Tudjuk, hogy nagyon nehéz mérkőzés lesz, ennek megfelelően készülünk.

Csenger (8.)–Mátészalka (4.)

Barcsay István, a Csenger edzője: – Nem jó előjelekkel kezdődött a hetünk, mivel a legutóbbi bajnoki mérkőzésen két játékosunk is megsérült. Amennyiben nem tudnak a hétvégéig felépülni, akkor nem tudjuk, hogy miképp fogunk kiállni. Nehéz szatmári rangadóra számítok, ennek ellenére szeretnénk a szép számú közönségünket kiszolgálni, és nem csalódást okozni számukra.

Kiss Tamás, a Mátészalka edzője: – A futball azért kiszámíthatatlan, mert amennyi siker és öröm jár vele, ugyanannyi kudarc és bánat is. Sajnos az elmúlt időszakban nekünk több jutott a szomorúságból. Akkor leszünk jobb csapat, ha az elkövetett hibákból tanulunk. Azért is szép ez a sport, mert rögtön lehetőség adódik a javításra. Csengerben csak egy eredmény elfogadható számunkra, ám ehhez maximális hozzáállásra van szükség minden játékosom részéről.

Tarpa (5.)–Mándok (9.)

Bubis Iván, a Tarpa edzője: – Az őszi mérkőzésen nem bírt egymással a két csapat, gól nélküli döntetlen született. Most nem csak mi, hanem az ellenfelünk is jó formában van, éppen ezért jó iramú meccsre számítok. Természetesen hazai pályán szeretnénk itthon tartani a három pontot.

Dancs Attila, a Mándok edzője: – Három győztes meccs után minden mérkőzést pozitív előjelekkel várunk, és ez alól ez a hétvége sem kivétel.

Vasárnap

Nyírbéltek (7.)–Kállósemjén (2.)

Körmös Miklós, a Nyírbéltek edzője: – Nem vagyunk könnyű helyzetben, mivel nagyon sok a sérült és a beteg játékosunk, de remélem, hogy ezt valamilyen szinten sikerül orvosolnunk és egy nagyon jó meccset tudunk majd játszani a Kállósemjénnel.

Vologyimir Ovszijenko, a Kállósemjén játékos-edzője: – Tudjuk, hogy ellenünk mindenki dupla erővel készül, a Béltek sem kivétel ez alól. Nem mondok újat, de a három pontért megyünk. Nem lesz könnyű, viszont a céljaink eléréséhez erre a győzelemre is szükség van.

Újfehértó (1.)–Nyíregyháza Spartacus II. (3.)

Piskóti Zsolt, az Újfehértó edzője: – Nagyon nehéz sorozat előtt állunk. Egy héten belül három komoly mérkőzés vár ránk. Nyilván minden meccsen megpróbálunk győzelemre játszani.

Burányi Tamás, a Nyíregyháza Spartacus II. edzője: – Rangadóra készülünk, nehéz mérkőzésre számítok, de hogyha a Mátészalka elleni második félidei játékot tudjuk produkálni, akkor meglepetést okozhatunk.