A Hübner Nyíregyháza BS-nek a szerdai fájó vereség után vasárnap a Honvéd ellen kellett javítana az életben maradásért. A csapat tisztában volt a téttel, ám az nem nyomásként nehezedett rá, hanem remek első negyedet eredményezett. Rögtön az első akció szemet gyönyörködtető volt: Erik Copes zsákolással fejezte be a támadást.

Az amerikai center egészen tarthatatlan volt, támadólepattanókat szedett, faulttal együtt dobott kettest és a másik oldalon is odatette magát védekezésben. A vendégektől Tanoh Dez András tartotta a lépést az ezer fokon izzó nyíregyháziakkal, így is fokozatosan nőtt a hazai előny, Bazsó Brúnó hármasa után már kilenc volt közte. A negyed második felére Darius Perry is elkapta a fonalat, az első percekkel ellentétben itt már hatékonyan dobott és extra kosarakat is szerzett. A szervezett támadások mellett a Cápák védekezése is rendben volt, így tízzel megnyerték az első játékrészt.

A másodikban növelték az előnyt. Minden szabad labdáért küzdöttek a hazaiak, Bazsó alul piszkált bele a labdákba, Sidiki Kone a lepattanókat tépte.

Sajnos, Taz Sherman egymás után több hárompontost értékesítve látótávolságon belül tartotta a csapatát. A negyed második felében védekezést váltott a Honvéd, ami megfogta a hazai támadások lendületét, ám jó játékkal szállt be Fazekas Csaba, aki kaotikus akciók végén húzott elő egy-egy szép megoldást. A félidő utolsó percében aztán újra megvillant a Blue Sharks: Kass Balázs gyönyörű passzából zsákolt az üresen maradt Copes.

Tizenegy pontos különbségről kezdődött meg a második félidő. Visszatért a meccs elején látott lendület, Pipiras és Fazekas is dobott egy-egy hármast, igaz, válaszoltak is rá a budapestiek. Egyre jobb formában dobtak a vendégek, emiatt a harmadik negyed derekán újabb két triplával tíz pontra zárkózott az ellenfél. Időkérés után Copes a saját büntetőjét zsákolta vissza, picivel később Perry sportszerűtlent harcolt ki, ezzel „elállt a vérzés”. A negyed végéhez közeledve újra jól védekeztek a Cápák, volt lehetőségük rohanni, egy ilyen szituáció végén Kass Balázs bevágott egy hármast, ez is része volt annak a 8–0-s futásnak, amivel 71–52-re ellépett a Nyíregyháza.

Szobi Dániel betörésből szerzett ziccerével indult a negyedik etap, majd labdát szereztek a mieink és Perry befejezett egy lerohanást (75–54).

Ebben a pillanatban figyelmetlenné váltak a hazaiak, a Honvéd másodpercek alatt hat pontot faragott a hátrányából. A nyíregyháziak újra elszórták a labdákat, miközben a budapestiek nagy energiával játszottak. Pipiras büntetői szakították meg a 13–0-s vendégrohamot (77–67), de ezután folytatták a zárkózást a piros-fehérek.

Sherman másfél perccel a vége előtt triplát dobott (79–78), amire Perry válaszolt ziccerrel. A következő védekezés során Copes kipontozódott, Mijovic pedig bedobott két büntetőt. Perry újabb, nagyon fontos kosara után 24 másodperc maradt az órán és hárommal vezetett a Hübner. Megint Mijovic állhatott oda a büntetővonalhoz, ám ezúttal csak egyet értékesített. Tizenegy másodperccel a vége előtt Pipiras dobhatott büntetőket, de mindkettőt kihagyta, Bazsó viszont leszedte a pattanót és közben neki is odaütöttek. Ő egy büntetőt tett a helyére, így a Honvédnak labdája volt az egyenlítéshez, ám Fazekas megszerezte azt és lepörgette a hátralévő másodperceket.

Ez azt jelenti, hogy a Nyíregyháza az alsóházi rájátszás negyedik fordulójában megszerezte az első győzelmét és egy pontra zárkózott a Honvédhoz.

Kosárlabda: NB I./A, alsóház, 4. forduló

Hübner Nyíregyháza BS–Budapesti Honvéd SE 84–81 (26–16, 20–19, 25–29, 13–27)

Continental Aréna, v.: Tőzsér, Fodor, Sörlei.

Nyíregyháza: Kass 8/6, Perry 21/3, Bazsó 10/3, Pipiras 9/3, Copes 19. Csere: Fazekas 11/3, Kiss, Kone 4, Szobi 2, Bonifert. Vezetőedző: Darko Radulovic.

Honvéd: Sherman 18/12, Tanoh Dez 11, Mijovic 18/6, Crawley 11/6, Peringer 6. Csere: Simon 13/6, Völgyi 4, Demeter, Hajdu. Vezetőedző: Baksa Szabolcs.

A mérkőzés alakulása. 2. perc: 5–0, 5. p.: 14–5, 7. p.: 18–14, 12. p.: 30–16, 14. p.: 38–22, 18. p.: 40–30, 20. p.: 46–35, 22. p.: 51–37, 24. p.: 58–43, 26. p.: 60–50, 29. p.: 68–52, 30. p.: 71–52, 32. p.: 75–54, 31. p.: 75–60, 35. p.: 75–67, 37. p.: 77–73, 39. p.: 79–78

Kipontozódott: Völgyi (35.), Copes (40.), Crawley (40.).