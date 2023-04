A Vasas ellenállhatatlanul kezdte vasárnap a Fatum-Nyíregyháza elleni elődöntő harmadik mérkőzését, látszott a fővárosi piros-kékeken, hogy le szeretnék zárni a párharcot. Bojko kezdőbe állítása láthatóan megzavarta Tomás Varga együttesét, az ukrán légiós remekül blokkolt és ponterősen támadott, mellette Abdulazimova, valamint Bannister termelte a pontokat. A másik oldalon nem volt említésre méltó teljesítmény, így a Vasas második játszmalabdáját értékesítve simán nyerte az első szettet.

A második játszmát jól kezdte a Nyíregyháza, Leban és Cepni szereztek pontot, aztán Bannister két ászával átvette az irányítást a hazai csapat. Remek nyitásokkal, jó sáncokkal, pontos befejezésekkel növelték előnyüket, amelyre nem volt válasza az enerváltan játszó Nyíregyházának. Fricová pontjával ebben a játszmában is megvolt a két csapat közötti tíz pontos különbség, a fiatal Vezsenyi zárta le játékrészt.

A záró szettben ugyan a Jurdza révén a Nyíregyháza szerezte az első pontot és egy darabig tartotta is a lépést ellenfelével. Nem jött azonban zavarba az egyre felszabadultabban játszó Vasas, precíz támadásbefejezésekkel magabiztosan haladt a párharc lezárása felé. A Nyíregyházának volt még egy fellángolása a szett hajrájában, két pontra felzárkózott, megakadályozni azonban nem tudta, hogy az ihletett formába játszó Vasas ne nyerje meg a mérkőzést, amellyel a továbbjutást is kivívta.

A Fatum-Nyíregyháza a folytatásban a bronzéremért küzdhet tovább.

Röplabda: női Extraliga, elődöntő, 3. mérkőzés

Vasas Óbuda–Fatum-Nyíregyháza 3:0 (6, 14, 22)

Budapest, v.: Mezőffy, Halász. Vasas: Fricová 12, Papp 3, Bannister 19, Bojko 9, Abdulazimova 10, Fábián. Csere: Juhár (liberó), Szkripak, Vezsenyi 3, Kump, Jámbor. Vezetőedző: Jannisz Atanaszopulosz. Nyíregyháza: Cicic 1, Leban 12, Lászlop 5, Jurdza 3, Belova 2, Cepni 5. Csere: Tóth (liberó), Kovács-Francesco 1, Valentová, Ramdin. Vezetőedző: Tomás Varga.

A mérkőzés alakulása. 1. játszma (17 perc): 5:1, 8:1, 12:2, 16:4, 20:5, 23:5. 2. játszma: ( 22 perc): 2:1, 6:2, 10:5, 13:7, 17:10, 20:10, 23:12. 3. játszma ( 24 perc): 2:1, 6:5, 11:7, 15:11, 19:12, 22:20, 24:22.