Piskóti Zsolt: – Nem játszottunk most szép meccset, de úgy gondolom minden dicséretet megérdemel a csapat, mert 1-0-ra igazán nehéz mérkőzést nyerni. Mátészalka is mindent megtett az egyenlítésért hazudnék, ha azt mondanám, hogy nem volt meg rá a lehetőségük, viszont az is igaz mi is lezárhattuk volna a találkozót.

Kiss Tamás: – Az Újfehértó az első félidőben kihasználta a hibánkat. Utána kontra lehetőségeinkben volt veszély, de a második félidőben egyenlíthettünk is volna, sajnos nem éltünk vele. Gratulálok az Újfehértónak.

A bajnokság állása

1. Újfehértó 20 15 4 1 46-7 49

2. Kállósemjén 20 14 4 2 52-14 46

3. Nyíregyháza II. 21 12 3 6 41-22 39

4. Mátészalka 21 12 2 7 31-18 38

5. Kemecse 20 11 3 6 45-37 36

6. Tarpa 20 10 5 5 45-20 35

7. Nyírbéltek 20 10 1 9 30-31 31

8. Nagyecsed 20 6 7 7 18-26 25

9. Csenger 21 7 3 11 41-51 24

10. Nyírbátor 20 7 3 10 32-47 24

11. Mándok 21 6 4 11 26-35 22

12. Vásárosnamény 21 5 3 13 29-46 18

13. Balkány 21 5 2 14 24-57 17

14. Nyírmeggyes 21 4 4 13 30-60 16

15. Ibrány 21 3 6 12 23-42 15