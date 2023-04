A Kisvárda Master Good SE szerdán a Mosonmagyaróvárt fogadta a K&H női liga 15. fordulójában. Gyurka János csapata nem sok kétséget hagyott afelől, hogy melyik a jobb csapat, a mérkőzésen végig vezetve vitte el a két pontot. A hazaiak becsületesen küzdöttek, de erejükből csak annyira futotta, hogy négy alkalommal egy gólra megközelítették ellenfelüket, akik egyébként szinte végig három-négy gólos előnybe voltak. Az olló a hajrában aztán tovább nyílt, két alkalommal nyolc is volt közte, amelyből azonban a végére sikerült egy keveset faragniuk Tamara Radojevicséknek. A találkozó után a Kisvárda vezetőedzője Bányász-Szabó Valéria kiemelte csapata küzdeni tudását, viszont hiányolta kapusaik jó teljesítményét.

– Gratulálunk a Motherson-Mosonmagyaróvár csapatának a győzelemhez, amit teljesen megérdemelten szereztek meg. Ezúttal megfelelően küzdöttünk, aminek azért örülök, mert fontos volt, hogy a NEKA elleni vereség után ismét a jó arcát mutassa a csapatunk. Most nem is akadozott annyira játékunk, tulajdonképpen a védekezésünk is megfelelő volt, de mögötte hiányzott a jobb kapusteljesítmény. A vereséghez a leginkább az vezetett, hogy emberelőnyben sokszor eldobáltuk a labdákat és több hétméterest is kihagytunk.

A vendégek mestere, Gyurka János így értékelte a látottakat.

– Mindig nehéz mérkőzést játszunk a Kisvárdával és így volt az most is, hiszen szívósan küzdöttek, gyorsan kézilabdáztak. Mi kezdtük jobban a találkozót, dinamikusak voltunk, tudtunk könnyű gólokat lőni, de utána hullámzóvá vált a teljesítményünk. Végig vezettünk igaz, de elsősorban annak a küzdeni tudásunknak köszönhetjük a győzelmet, amelynek ki kell tartania a bajnoki hajrában. Négy nap alatt játszottunk két nagyon fontos találkozót, a győzelmekkel pedig stabilizálni tudtuk a helyünket a tabellán.

A Kisvárda Master Good SE május 6-án a Békéscsaba vendégeként folytatja bajnoki szereplését.