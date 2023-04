Különleges adással várja a nézőket vasárnap 22 órától a Sport7, Magyarország legnézettebb sporttelevíziójának heti magazinja. Hosszú Katinka és Lőw Zsolt is nyilatkozott az M4 Sport stábjának, ezekből az interjúkból láthatók részletek az adásban. Mohay Bence és vendégei a hét legfontosabb sporttörténései mellett kiemelten foglalkoznak az év egyik legnagyobb országúti kerékpáros klasszikusával és Valter Attila első jumbo-vismás tavaszával is.

Nem túlzás azt állítani, hogy az utóbbi hetekben Hosszú Katinka karrierje és magánélete volt az egyik legnépszerűbb téma a magyar közvéleményben. A háromszoros olimpiai bajnokról készült Katinka című film országos tévépremierje május 7-én, 21 órától lesz a Dunán. A premierhez is kapcsolódva Tóth Bálint készített exkluzív interjút az ország ikonjával, amelyben élete új szakaszáról is beszélt, az anyai örömökről és arról, hogy mit jelent számára átadni a tudást a jövő generációjának.

A Söprögető Kocsi podcast két műsorvezetője, Székely Dávid és Várhegyi Benjámin az év egyik legnagyobb egynapos klasszikusáról, Liège-Bastonne-Liège országúti-kerékpárverseny helyszínéről jelentkezik, amin Valter Attila is rajthoz áll. Terveik szerint megszólaltatják a magyar bajnokot is, aki frissen értékeli élete első jumbo-vismás tavaszát.

Szinte a semmiből jött a hír április 7-én, hogy Thomas Tuchel váltja Julian Nagelsmannt a Bayern Münchennél. Az edzőcsere azt jelentette, hogy a Paris Saint-Germain és a Chelsea után Lőw Zsolt és Thomas Tuchel egy újabb sztárcsapatnál dolgozik együtt. A bejelentés a labdarúgás világában a szezon egyik legnagyobb horderejű híre volt. Most a magyar szakember egy exkluzív interjúban beszélt a váltásról és a bajor sztárcsapat helyzetéről.

