Újfehértó–Nyírbéltek 4–0 (2–0)

Nyíregyháza, v.: Jakab.

Újfehértó: Nagy – Csáki, Simonka (Papp), Szilágyi (Ács), Varga (Bodnár), Mezei, Hudák, Zámbó, Pallai, Daróczi, Benke. Edző: Piskóti Zsolt.

Nyírbéltek: Ritli – Ricsei, Bákai, Boldizsár, Szabó Á., Szabó S., Orosz, Fleisz, Bákai, Tóth, Fischer. Edző: Körmös Miklós.

Gól: Pallai 2 (egyet 11-esből), Varga, Bodnár.

Piskóti Zsolt: – Kicsit zaklatott volt a heti felkészülésünk, aztán még a pályagondok is jöttek. Ettől függetlenül a srácok szépen dolgoztak és úgy gondolom, megérdemelt győzelmet arattunk. Boldog névnapot, apa!

Körmös Miklós: – Úgy nézett ki a mérkőzés előtt, hogy ki sem tudunk állni, minden tiszteletem azoké a sérült és beteg játékosoké, akik beálltak és vállalták a mérkőzést, de a többi előtt is le a kalappal! Sajnos, ma ennyire futotta, de lesz ettől jobb is.

Kállósemjén–Kemecse 2–0 (1–0)

Kállósemjén, v.: Kosztyu.

Kállósemjén: Ovszijenko – Lakatos, Hegedűs, Törtei (Marozsán), Hamza, Danó (Fodor), Vass (Szabó), Pekk (Gyulai), Lakatos, Gömze (Bodnár), Kornutjak. Játékos-edző: Vologyimir Ovszijenko.

Kemecse: Baráth – Varga, Kovács, Szűcs (Boda), Ádám, Törő, Csáki, Hokk Á., Sándor, Goján (Szaffián), Hokk B. (Bárdos). Edző: Sánta Tibor.

Gól: Gömze, Hamza.

Vologyimir Ovszijenko: – Nagyon jó felfogásban léptünk pályára, nagyon sok helyzetet alakítottunk ki. Gratulálok az egész csapatnak, remélem, a közönség jól szórakozott a mai meccsen!

Resán Attila egyesületi elnök: – Ez a tavasz a téli időjárás ellenére sem tud minket visszazökkenteni az őszi formánkba.

Ibrány–Nyírbátor 3–1 (2–1)

Ibrány, v.: Oláh.

Ibrány: Tóth, Bégányi (Mező), Molnár, Kiss (Pápa), Farkas, Buka, Jeddi, Kecskeméti (Szikszay), Szabó, Nagy, Zubora. Edző: Kató István.

Nyírbátor: Kőrösi (Kiss) – Szabó, Pálvölgyi, Sőre, Bakó, Nógrádi (Czerula), Varga, Lukács B. (Medve), Erdei, Seres, Lukács T. Játékos-edző: Erdei Zoltán.

Gól: Kecskeméti, Nagy, Kiss, illetve Bakó.

Kató István: – Becsületesen küzdöttünk és mindent megtettünk a győzelem érdekében. Minden játékosnak dicséret, a vezetőknek köszönet jár a plusz motivációért. Értékes és létfontosságú három pontot szereztünk egy masszív Bátor ellen.

Erdei Zoltán: – Sajnos az első félidőben egyéni hibákból gólokat kaptunk, így a második félidőben hiába küzdöttünk, nem tudtunk visszajönni a mérkőzésbe. Gratulálok az Ibránynak a győzelemhez, köszönjük az ellenfélnek az orvosi segítséget!