Mint arról korábban beszámoltunk, az idény végén távozik Kisvárdáról Udvardi Laura, nem marad azonban egyedül jobb szélen Akijama Nacumi, fiatal poszttársat kap Gém Léna személyében. A 19 éves játékos Mérai Majához és Juhász Grétához hasonlóan a NEKA-tól érkezik a rétköziekhez.

Léna Balmazújvárosban ismerkedett meg a sportág alapjaival hat évesen, tehetségére korán felfigyeltek, negyedikes korától már Debrecenben kézilabdázott. Újabb nagy lépés volt az életében, amikor a Ferencvárosba igazolt, és ott vált véglegessé, hogy jobb szélen lesz az ő helye. A fővárosi zöld-fehéreknél eltöltött négy év után az élvonalába feljutott NEKA-ban folytatta, amelynek jelenleg is tagja. Nagy váltás volt ez neki, hiszen az utánpótlás és az NB I./B után rögtön az élvonalba találta magát, de megbirkózott vele.

– Nagy váltás volt ez számomra, hiszen saját bőrömön tapasztaltam meg, hogy mennyivel gyorsabb a játék, keményebbek az ütközések és a kapusok is jóval felkészültebbek. Úgy érzem, hogy azért sikerült felvennem az NB I. ritmusát, nagy segítségemre volt ebben Bohus Beáta, akivel dolgoztam már együtt az ifjúsági válogatottban – fogalmazott Gém Léna, aki fiatal kora ellenére, már jó pár siker részese volt.

– Tavaly nyáron világbajnoki bronzérmet nyertem a macedóniai U18-as világbajnokságon. Izgalmas mérkőzést játszottunk a helyosztón a hollandokkal, győztes gólunkat a lefújás előtt szereztük meg büntetőből – idézte fel a találkozó izgalmait Gém Léna, aki emellett a Fradival nyert két ifjúsági címére a legbüszkébb. De tudja, ha jó játékossá akar válni nem elégedhet meg eddigi eredményeivel, folyamatosan tanulnia kell, ezért örült csapatunk megkeresésének.

– Örültem a Kisvárda megkeresésének, hiszen így továbbra is az élvonalban játszhatok. Ez egy újabb szintje a pályafutásomnak, hiszen egy stabil NB I.-es csapat tagja lehetek. Biztos vagyok benne, itt sokat fogok tanulni és tovább fejlődhetek – zárta Gém Léna, aki a játék mellett a tanulást is komolyan veszi, a Testnevelési Egyetem edzői szakára jár.